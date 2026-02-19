"Prezydent chce chaosu", "napisał kolejną stronę tego dramatu"

Karol Nawrocki zawetował nowelizację ustawy o KRS Źródło: X.com/@prezydentpl

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej opublikowała na X oświadczenie Karola Nawrockiego, w którym poinformował o zawetowaniu dwóch ustaw: o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz o aktywnym rolniku.

Stało się to zaledwie godzinę po tym, jak szef rządu zamieścił na X wpis, że "szykują się kolejne weta". "Tak na ślepo, byle zaszkodzić. To nie jest prezydent polskich spraw" - podkreślał.

"Gangsterski chwyt"

"Mógł zakończyć akt chaosu w sądach, a napisał kolejną stronę tego dramatu. Gangsterski chwyt" - ocenił decyzję głowy państwa w sprawie KRS rzecznik rządu Adam Szłapka.

"Prezydent chce chaosu i dalszej niesprawiedliwości w wymiarze sprawiedliwości. Polityczne kibolstwo" - napisał zaś szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński.

Ustawa o KRS zakładała między innymi, że 15 sędziów-członków Rady ma być wybierana przez wszystkich sędziów, w bezpośrednich i tajnych wyborach organizowanych przez Państwową Komisję Wyborczą. Obecnie jest ona wybierana przez Sejm.

Prezydent Karol Nawrocki dotychczas zawetował 27 ustaw, włącznie z tymi, o których zdecydował w czwartek.

