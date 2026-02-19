Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

"Miał niepowtarzalną szansę", ale wybrał weto "na szkodę obywateli"

Karol Nawrocki
Rosati: prezydent zawetował ustawę o KRS na szkodę obywateli
Źródło: TVN24
Państwo nie zapewnia standardu określonego w konstytucji, jeżeli chodzi o niezależny i bezstronny sąd. Prezydent tą decyzją utrzymuje ten niedobry stan rzeczy - komentował weto do noweli ustawy o KRS prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati. Gość TVN24 przyznał, że "martwi go jeszcze jedna sprawa" i wspomniał w tym kontekście o referendum ogólnokrajowym, którego możliwość przeprowadzenia zapowiedział Karol Nawrocki.

Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej powiedział w TVN24, że weto prezydenta do ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa "działa na szkodę obywateli, którzy mają już sprawy w sądzie" oraz tych, którzy "z uwagi na różną sytuację życiową będą musieli szukać w sądzie sprawiedliwości". - To nie jest problem abstrakcyjny. On się przekłada na codzienne funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości - mówił. 

- To jest zła decyzja (…), pogłębia kryzys wymiaru sprawiedliwości - ocenił Rosati. Prezes NRA zauważył, że zaproponowane w ustawie zmiany miały polegać na "odebraniu politykom możliwości wyboru 15 członków KRS" i przekazaniu jej sędziom. 

- Polskie państwo nie zapewnia standardu określonego w konstytucji, jeżeli chodzi o niezależny i bezstronny sąd. Pan prezydent tą decyzją utrzymuje ten niedobry stan rzeczy - zaznaczył.

Rosati: wymiar sprawiedliwości zepsuli politycy, nie obywatele

Gość TVN24 zwrócił uwagę, że "martwi go jeszcze jedna sprawa". - Prezydent zasygnalizował, że będzie szukał rozwiązania tego problemu w referendum ogólnokrajowym (…). Proszę pamiętać też o tym, że prezydent sam z siebie nie może zarządzić referendum - podkreślił prezes NRA i przypomniał, że zgodnie z konstytucją głowa państwa potrzebuje w tej sprawie zgody Senatu.  

Rosati podkreślał, iż "trzeba pamiętać, że to politycy zepsuli wymiar sprawiedliwości, a nie zepsuli go obywatele". - W związku z powyższym, przerzucanie odpowiedzialności za rozwiązanie problemu wymiaru sprawiedliwości na obywateli, niestety świadczy też o niedojrzałości polskiej klasy politycznej. I myślę tu przede wszystkim o urzędzie prezydenta - skomentował Rosati. 

Nawrocki poinformował w czwartek, że przedstawił własny projekt ustawy. Zastrzegł, że jeśli "propozycje dialogu zostaną odrzucone", to "ostatecznie zwróci się do narodu z wnioskiem o referendum w sprawie przywrócenia normalności funkcjonowania sądów". 

Rosati: to politycy zepsuli wymiar sprawiedliwości, nie obywatele
Źródło: TVN24

Rosati: plan B mnie nie przekonuje

Szef MS Waldemar Żurek zapewniał na początku lutego, że jest "plan awaryjny" w przypadku prezydenckiego weta dla nowelizacji o KRS. Wskazał na model stosowany w Hiszpanii. Sędziowie mieliby wybierać swoich kandydatów do KRS, a parlament stosować "swego rodzaju zatwierdzenie", ale bez ingerencji. 

Co, jeśli prezydent nie podpisze? Minister ma "plan awaryjny"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Co, jeśli prezydent nie podpisze? Minister ma "plan awaryjny"

Rosati przyznał, że "nie przekonuje go plan B". - Niezależnie od tego, jak będziemy próbowali semantycznie określić, czy to miałoby być zatwierdzenie, czy to miałoby być uhonorowanie tej propozycji pochodzącej ze środowiska sędziowskiego, to ostatecznie ustawa, która obecnie obowiązuje, mówi o wyborze [przez Sejm - red.] - tłumaczył. 

Argumentował również, że ewentualne wybory w gremium sędziowskim nie są regulowane ustawowo. - Nie ma pewności, nawet gdyby one zostały przeprowadzone w sposób powszechny, transparentny, nie budzący żadnych wątpliwości, że w tych prawyborach, w tej preselekcji weźmie udział całe środowisko sędziowskie - ocenił. 

Dodał również, że obecnie obowiązująca ustawa umożliwia wskazanie kandydata na członka KRS przez 25 sędziów lub grupę 20 tys. obywateli, co zdaniem prezesa NRA mogłoby doprowadzić do sytuacji, w której przed Sejmem stanęłoby więcej niż 15 kandydatów i ten musiałby "wybrać" tych, którzy ostatecznie zasiądą w KRS.

- Prezydent miał niepowtarzalną szansę zakończyć spór wokół wymiaru sprawiedliwości, składając podpis pod ustawą, którą ostatecznie zawetował - podsumował Rosati. 

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Aleksandra Sapeta/akr

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Jarek Praszkiewicz

Udostępnij:
Tagi:
Krajowa Rada SądownictwaWymiar sprawiedliwościKarol Nawrocki
Czytaj także:
Śnieg, zima
Miejscami nocą popada śnieg
METEO
imageTitle
Żale Kobayashiego po konkursie duetów
EUROSPORT
USS Lincoln
Największe siły od dekad. Amerykańskie kleszcze wokół Iranu
Sebastian Zakrzewski
imageTitle
Lech walczy w barażu Ligi Konferencji. Jest dobrze
RELACJA
Waldemar Żurek
Żurek reaguje na decyzję Nawrockiego
Polska
imageTitle
Sensacja na torze. Plan amerykańskiego dominatora legł w gruzach
Najnowsze
17 min
pc
Ośmieszyła ICE i obnażyła jej kulisy. "To nie jest kraj, który znam i kocham"
Trumpologia. Ameryka oczami Michała Sznajdera
Ropa, pole naftowe, Syria
Rynek ropy nerwowy. Iran w centrum uwagi
BIZNES
Hillary Clinton, Radosław Sikorski i Peter Macinka w Monachium
Trump chwali czeskiego szefa MSZ po panelu z udziałem Sikorskiego
Lizbona
Dwa trzęsienia ziemi w pobliżu europejskiej stolicy
METEO
Przeplatanka ciepła z zimnem na początku marca, odchylenie temperatury w swobodnej atmosferze
Czeka nas eksplozja ciepła. Wiemy kiedy
Arleta Unton-Pyziołek
Andżelika Wójcik w biegu na 500 m zajęła 11. miejsce
"Kobieta ma trudny charakter". A kiedy to samo robi mężczyzna?
Rafał Kazimierczak
Prezydent na patriotycznej pielgrzymce kibiców
"Polityczne kibolstwo", "kolejna strona dramatu"
Polska
Droga autostrada A1 korek samochody
Nowe znaki na polskich drogach. Zmiany weszły w życie
BIZNES
Bill Gates
Echa akt Epsteina. Gates zrezygnował w ostatniej chwili
BIZNES
Policja
Zaatakowali 15-latka, chłopiec stracił palce
Szczecin
Warszawa (zdjęcie ilustracyjne)
"Niewygodna prawda". Niemiecki dziennik o problemie Polski
Agresywny pies zagryzł innego czworonoga (zdjęcie ilustracyjne)
"Biegał bez smyczy i bez nadzoru". Agresywny pies zagryzł chihuahuę
WARSZAWA
pole rolne (zdj. ilustracyjne)
Tę ustawę prezydent też zawetował
BIZNES
Roztopy
Wkraczamy w termiczne przedwiośnie. Temperatura sięgnie 11 stopni
METEO
Dariusz Stola dyrektorem Muzeum POLIN
Nie chciał go minister Gliński. Wraca na dyrektorskie stanowisko
WARSZAWA
Karol Nawrocki
Jest decyzja prezydenta w sprawie KRS
Polska
Tragiczny wypadek w Domaszkowie
Samochód wypadł z drogi i uderzył w drzewo. Nie żyje 20-latek
Wrocław
imageTitle
"Zaczęliśmy dostawać wiadomości z pytaniem, czy to nie nasz pies"
EUROSPORT
Lody
Największa firma spożywcza na świecie rezygnuje z lodów
BIZNES
Otwarcie spalarnii śmieci na Targówku
Spalarnia otwarta. Z odpadów będzie wytwarzać energię
WARSZAWA
imageTitle
Skompromitowany szef telewizji ustępuje ze stanowiska
EUROSPORT
Kaja Sokoła, jedna z oskarżycielek w ponownym procesie Harveya Weinsteina
Polka w aktach Epsteina. "Mam co do niej złe przeczucia"
Polska
imageTitle
Skala bojkotu coraz większa. Wszystko przez powrót Rosjan i Białorusinów
EUROSPORT
Pierwsze posiedzenie Rady Pokoju
Pierwsze posiedzenie Rady Pokoju. Trump: nigdy nie było niczego nawet zbliżonego

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica