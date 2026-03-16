Rzecznik rządu o "najczęściej używanym kłamstwie" PiS i prezydenta Źródło: TVN24

Weto prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie rządowego projektu wdrażającego unijny mechanizm SAFE było poprzedzone zdecydowanym sprzeciwem posłów PiS i Konfederacji wobec SAFE. Politycy prawicy twierdzili, że mechanizm warunkowości w unijnym projekcie mógłby umożliwić UE blokowanie środków dla Polski po ewentualnej zmianie władzy w 2027 roku.

O ten argument był pytany w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 rzecznik rządu Adam Szłapka. - To kłamstwo było najczęściej używanym argumentem obozu Prawa i Sprawiedliwości i prezydenta - ocenił i wyjaśnił, dlaczego jego zdaniem ta narracja jest nieprawdziwa.

- Próbowano porównywać to [SAFE - red.] właśnie z KPO. W KPO, na które się zgodził rząd Morawieckiego, były tak zwane kamienie milowe, czyli konkretne zmiany, tak zwane reformy, za które były przelewane konkretne transze środków finansowych - mówił.

- Jeśli chodzi o program SAFE, jedynym warunkiem, który funkcjonuje w programie SAFE, dokładnie tak samo, jak w każdym innym programie unijnym, także w pieniądzach na politykę spójności i dopłatach dla rolnictwa, było to, żeby były one rzetelnie wydawane i żeby mogły być skontrolowane przez polskie struktury państwa - tłumaczył gość TVN24.

Opracowała Aleksandra Sapeta

