"Wesele" i wiersz Anny Kamieńskiej na egzaminie z języka polskiego. Maturzyści dzielą się tematami w sieci

Egzamin maturalny z języka polskiego, do którego w poniedziałek rano podeszło około 272 tysiące tegorocznych absolwentów liceów i techników, to pierwszy z serii obowiązkowych egzaminów maturalnych. By zdać maturę, uczniowie muszą uzyskać z niego minimum 30 procent punktów. Oprócz tego obowiązkowo będą zdawać jeszcze egzamin z języka obcego i matematyki, a każdy maturzysta musi też podejść do jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym.