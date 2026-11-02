Kropka nad i Wydarzenie, które "przejdzie do historii". Spór Tomasza Treli i Michała Wójcika o wejście prezydenta do TK Filip Czerwiński |

Tomasz Trela i Michał Wójcik o wejściu Karola Nawrockiego do Trybunału Konstytucyjnego Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Maciej Berek/X

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W nocy z piątku na sobotę prezydent Karol Nawrocki wszedł do Trybunału Konstytucyjnego, wokół którego trwał protest, przepychając się w drzwiach obok sędzi Anny Korwin-Piotrowskiej. Według jej relacji, prezydent nie miał zamiaru się zatrzymać. Wraz z nim do środka weszły też inne osoby, w tym pierwszy prezes Sądu Najwyższego Zbigniew Kapiński i wiceprezes TK - odsunięty od obowiązków przez Korwin-Piotrowską - Bartłomiej Sochański.

Karol Nawrocki przed Trybunałem Konstytucyjnym Źródło: X/MACIEJBEREK

W poniedziałkowym wydaniu "Kropki nad i" TVN24 poseł Lewicy Tomasz Trela ocenił, że "Karol Nawrocki natury swojej nie oszuka", nawiązując do przeszłości kibicowskiej prezydenta.

- Pomysł, żeby prezydent czterdziestomilionowego kraju o pierwszej w nocy ze swoimi współpracownikami taranował kobietę, która jest legalnie wybranym sędzią Trybunału Konstytucyjnego, wchodził jak do siebie, i się rządził, przejdzie do historii - mówił.

Poseł Lewicy podkreślił, że "te zdjęcia, te sceny z Karolem Nawrockim zostaną do końca jego dni politycznych". - To jest hańba na urzędzie głowy państwa - skomentował.

"Prezydent ma prawo wejść do każdej instytucji publicznej"

Drugi gość programu, poseł PiS i były wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik, przekonywał, że prezydent miał podstawę prawną do wejścia do Trybunału.

- To prezydent dba o ciągłość państwa i prezydent ma prawo wejść do każdej instytucji publicznej - powiedział Wójcik. - I ma podstawę prawną, i ma najsilniejszy mandat społeczny - dodał, nie podając jednak konkretnego przepisu.

Artykuł 126 ustęp 1 konstytucji stanowi, że prezydent "jest najwyższym przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej i gwarantem ciągłości władzy państwowej". Już ustęp 3 mówi jednak, że wykonuje on swoje zadania "w zakresie i na zasadach określonych w Konstytucji i ustawach".

Wójcik, pytany, po co Nawrocki wszedł do budynku TK, nie podał żadnego konkretnego celu. Zaprzeczył, że prezydent miał być "ochroniarzem pana Sochańskiego", jak dopytywała Olejnik. - Natomiast chcę powiedzieć, że prezydent ma prawo ocenić całą sytuację i to, co się działo tam na miejscu. Bo tam trzeba było być - przekonywał.

"Przecież byście tam wpadli jako polityczna, prawicowa dzicz"

Inną kwestią sporną w rozmowie była obecność policji wokół Trybunału Konstytucyjnego. Michał Wójcik powiedział, że nie był w stanie w Komendzie Stołecznej Policji dowiedzieć się, kto dowodził akcją, a także tego, kto policjantów wezwał.

Wiadomo jednak już od piątku, że policję zawiadomiła Anna Korwin-Piotrowska. Sędzia miała wskazać na "możliwość wystąpienia zagrożeń dla życia lub zdrowia sędziów i pracowników Trybunału Konstytucyjnego, a także ryzyko zakłóceń porządku publicznego" - informowała o tym stołeczna policja.

- Policja tam jest dlatego, że jest realne zagrożenie. Widział pan, co robią pańscy koledzy? Co robi pan Gosek? Co robi pan Bąkiewicz? Z jakimiś piłami biegają, jakimiś nożycami łańcuchy przecinają, bramy szturmują. Trzeba bronić instytucji, w której pracują legalnie wybrani sędziowie, bo przecież byście tam wpadli jako polityczna, prawicowa dzicz. I trzeba wam mówić tę prawdę w oczy - powiedział poseł Trela.

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