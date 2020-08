Śledztwo po tragicznym wypadku autokaru z Polakami na Węgrzech

9 sierpnia około godziny 6 rano na autostradzie M5 w okolicy miejscowości Kiskunfélegyháza na południu Węgier doszło do wypadku autokaru, wiozącego polskich turystów z Bułgarii do kraju. Jechało nim 46 osób, wśród nich dwóch kierowców. Jeden z pasażerów zginął na miejscu, inni trafili do szpitali. Sprawę, równolegle z funkcjonariuszami z Węgier, wyjaśniają śledczy z Bielska-Białej, bo to w tym mieście ma siedzibę biuro podróży, które zorganizowało wyjazd. Tamtejsza prokuratura rejonowa wszczęła najpierw postępowanie wyjaśniające, a później rozpoczęła śledztwo.