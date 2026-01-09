Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Węgry udzieliły azylu dwójce Polaków. Człowiek Orbana był w MSZ, pytania pozostają

Budapeszt zimą
Węgry udzieliły azylu dwójce Polaków. Znamy treść listu do Rady UE
Źródło: TVN24
W grudniu, tuż przed świętami Bożego Narodzenia, Węgry poinformowały Radę Unii Europejskiej o udzieleniu azylu dwójce obywateli Polski - wynika z pisma, do którego dotarła redakcja TVN24. Rzecznik MSZ Maciej Wiewiór przekazał, że w piątek po południu w resorcie pojawił się ambasador Węgier. Dodał jednak, że MSZ wciąż nie otrzymał odpowiedzi ze strony węgierskiej, kto został objęty azylem.

Jako pierwszy poinformował o tym Szabolcs Panyi, węgierski dziennikarz śledczy portalu VSquare. W opublikowanym w czwartek tekście powołał się na europejskich dyplomatów, potwierdzających prawdziwość listu przedstawicieli Budapesztu do Rady Unii Europejskiej. Kancelaria premiera Viktora Orbana, ministerstwo spraw zagranicznych oraz resort sprawiedliwości nie odpowiedziały na prośbę VSquare o komentarz.

Objęto azylem dwójkę obywateli Polski. Znamy treść dokumentu

Redakcji TVN24 również udało się dotrzeć do treści dokumentu datowanego na 23 grudnia 2025 roku. W krótkim liście Węgry poinformowały, że w oparciu o protokół nr 24 w sprawie prawa azylu dla obywateli państw członkowskich UE "decyzją z dnia 23 grudnia 2025 roku zatwierdzono wnioski o azyl dwójki obywateli Polski". W piśmie nie podano nazwisk tych osób. 

List przedstawicielstwa Węgier do Rady Unii Europejskiej o zaakceptowaniu wniosków azylowych dwójki obywateli Polski
List przedstawicielstwa Węgier do Rady Unii Europejskiej o zaakceptowaniu wniosków azylowych dwójki obywateli Polski
Źródło: TVN24

Rzecznik MSZ Maciej Wewiór poinformował, że w piątek "po południu do MSZ przybył ambasador Węgier". - Został mu przekazany sprzeciw wobec działań i wypowiedzi przedstawicieli władz węgierskich, które są w sprzeczności z zasadą współpracy obowiązującą w UE - powiedział.

- W dalszym ciągu nie otrzymaliśmy odpowiedzi ze strony węgierskiej, kto został objęty azylem - dodał Wewiór.

Wcześniej dziennikarz tvn24.pl Patryk Michalski informował nieoficjalnie, że ambasador Węgier w Polsce zostanie wezwany w najbliższych dniach.

MSZ: strona polska wystąpiła o informację, kim są te osoby

Rzecznik MSZ informował wcześniej w piątek, że Polska, podobnie jak inni członkowie Unii Europejskiej, otrzymała informację o przyznaniu azylu na Węgrzech dwójce polskich obywateli. Jednak - jak zaznaczył - "informacja przekazana Komisji Europejskiej nie zawiera danych osób, którym azyl został udzielony".

- W związku z powyższym strona polska wystąpiła bezpośrednio do strony węgierskiej o przekazanie informacji, kim są osoby objęte tą decyzją. Nie otrzymaliśmy jeszcze odpowiedzi - dodał Maciej Wewiór.

Przekazał, że "Polska z żalem przyjmuje kolejne kroki podejmowane w ostatnim czasie przez władze Węgier, które negatywnie wpływają na relacje dwustronne oraz podważają zasady europejskiej solidarności".

Wskazywał, że Polska "już wcześniej zwracała władzom węgierskim uwagę na brak naszej zgody na działania podważające zaufanie do systemów prawnych państw członkowskich Unii Europejskiej". Rzecznik informował, że MSZ w najbliższym czasie formalnie przedstawi ambasadorowi Węgier negatywną ocenę tych działań.

W piątek "Gazeta Wyborcza" napisała, że jej rozmówcy przypuszczają, iż może chodzić o azyl dla byłego ministra sprawiedliwości, posła PiS Zbigniewa Ziobry i jego żony Patrycji Koteckiej. Takie sugestie padają też ze strony rozmówców tvn24.pl w prokuraturze.

Jak ustalił dziennikarz tvn24.pl Patryk Michalski, Prokuratura Krajowa zwróciła się do MSZ z pytaniem, kim są dwie osoby z Polski, które w grudniu dostały azyl na Węgrzech. Prokuratorzy chcą zweryfikować sugestie, że może chodzić o Ziobrę i jego żonę.

Według naszych informacji dla prokuratury byłaby to istotna informacja przed zaplanowanym na 15 stycznia posiedzeniem w sprawie wniosku o areszt dla Ziobry. 

Adwokat Bartosz Lewandowski, pełnomocnik Zbigniewa Ziobry, do czasu publikacji tekstu nie odpowiedział na nasze pytanie, czy jego klient dostał azyl na Węgrzech. Pytania skierowaliśmy w czwartek wieczorem i piątek rano.

Ziobro przebywa na Węgrzech. Na początku listopada Sejm uchylił mu immunitet i wyraził zgodę na jego ewentualne zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. Decyzja była skutkiem przekazanego pod koniec października przez prokuraturę wniosku o zgodę na ściganie Ziobry w związku z zamiarem postawienia mu 26 zarzutów. Chodzi o podejrzenie ustawiania konkursów na wielomilionowe dotacje z Funduszu Sprawiedliwości za rządów PiS. Według prokuratury Ziobro działał w celu uzyskania korzyści majątkowych dla innych osób oraz korzyści osobistych i politycznych dla siebie, a robił to wspólnie m.in. ze swoimi zastępcami Marcinem Romanowskim i Michałem Wosiem.

W grudniu 2024 r. Węgry udzieliły azylu byłemu polskiemu wiceministrowi sprawiedliwości i posłowi PiS Marcinowi Romanowskiemu, który jest podejrzewany o popełnienie 19 przestępstw w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura zarzuca Romanowskiemu m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej i ustawianie konkursów za pieniądze z tego funduszu. Sąd Okręgowy w Warszawie na wniosek prokuratury wydał w grudniu 2024 r. wobec niego Europejski Nakaz Aresztowania (ENA). Nakaz został w grudniu 2025 roku uchylony przez Sąd Okręgowy w Warszawie, po czym prokurator generalny Waldemar Żurek ogłosił, że ponownie wystąpił o zastosowanie wobec Romanowskiego ENA.

Minister sprawiedliwości: traktujemy to z niepokojem

W piątek minister sprawiedliwości Waldemar Żurek przyznał, że "wiemy o udzieleniu azylu dwóm osobom". Pytany przez dziennikarzy w Sejmie, czy wiadomo, kto został nim objęty, odpowiedział: - Ustalamy to.

- Myślę, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych będzie miało pierwszą informację. My też czekamy na te szczegóły. Wiemy, że wobec dwóch osób takie azyle są udzielone - powiedział.

Wyraził też wątpliwość, czy decyzja Budapesztu jest zgodna z prawem unijnym. - Moim zdaniem nie, dlatego że my mamy europejski nakaz aresztowania i wszystkie kraje Unii powinny go respektować. I mamy też zasadę wzajemności - mówił minister.

- Uważamy, że każde państwo w Unii przestrzega prawa unijnego i nie ma żadnego z państw unijnych, które jest państwem opresyjnym, gdzie należy stosować azyl polityczny, bo inaczej to państwo powinno zostać wykluczone z Unii Europejskiej - kontynuował szef MS. 

Zauważył, że Węgry mają "problem z praworządnością" i UE stosuje wobec Węgier "różnego rodzaju środki, żeby przymusić do przestrzegania prawa unijnego". - Traktujemy to z niepokojem, że w środku Europy, w ramach Unii Europejskiej jest państwo, które nie chce przestrzegać zasad - stwierdził. 

Na pytanie o doniesienia "Gazety Wyborczej" minister powiedział, że "nie mamy takiej pewności", aby wnioski azylowe miały dotyczyć Ziobro i jego żony. - W tym momencie mamy to zupełnie niepotwierdzone, więc nie chcę nawet spekulować - zaznaczył. 

Żurek o udzieleniu przez Węgry azylu dla dwóch obywateli Polski:
Źródło: TVN24
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: os,js/akr

Źródło: tvn24.pl, PAP, "Gazeta Wyborcza", Reuters

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/Zoltan Mathe

Udostępnij:
TAGI:
WęgryViktor OrbanUnia EuropejskaWymiar sprawiedliwości
Czytaj także:
Stacja WKD Raków przed zmianami
Wybudują nowe perony i przejście naziemne na stacji WKD
WARSZAWA
Polki mistrzyniami Europy w łyżwiarstwie szybkim
Polskie łyżwiarki mistrzyniami Europy
EUROSPORT
Jacques Moretti i jego żona przed przesłuchaniem w szwajcarskiej prokuraturze w mieście Sion
Tragedia w sylwestrową noc. Sześć godzin przesłuchiwali właściciela baru
Świat
imageTitle
Senegal w półfinale Pucharu Narodów Afryki. Pomógł bramkarz rywali
EUROSPORT
politycy
Dostali pytania od młodych. Jeden z polityków PiS nie odpowiedział
"#BEZKITU"
Pożary w Australii
"Wszystko, co mieliśmy, przepadło"
METEO
Donald Trump
Kontrowersyjny post Trumpa. Pospieszył się z danymi
BIZNES
imageTitle
Wysoka frekwencja w Zakopanem
EUROSPORT
Protesty w Iranie
Polskie MSZ apeluje o "natychmiastowe opuszczenie" tego kraju
Świat
Bogdan Klich u Sekretarza Stanu Marco Rubio na spotkaniu świąteczno-noworocznym
"Świąteczno-noworoczne" spotkanie u Rubio. Klich pokazał wspólne zdjęcie
Świat
Psy uratowane dzięki zgłoszeniu
Ich jedynym schronieniem była otwarta wiata. Szczeniaki przeżyły dzięki zgłoszeniu
Trójmiasto
Protest przed szkołą w Kielnie
Rozmawialiśmy z nauczycielką, która wyrzuciła krzyż do kosza
Justyna Suchecka
Dzieci w ciężkim stanie trafiły do szpitala w Warszawie (zdj. ilustracyjne)
Krakowski szpital nie przyjął 12-latki po zatruciu czadem. Była wożona z daleka na specjalną terapię
Kraków
Noc, mróz
Uwaga, nocą na termometrach nawet -20 stopni
METEO
Andrzej Domański
Koniec prac nad budżetem na 2026. Sejm podjął decyzję
BIZNES
Awaria wodociągowa na Pradze Południe
Woda wypłynęła na ulicę. Będzie ślisko
WARSZAWA
Trzyletnia dziewczynka w czasie zabawy na śniegu wpadła do studzienki
Trzyletnia dziewczynka w czasie zabawy na śniegu wpadła do studzienki
Lublin
Rosyjskie pociski Oriesznik (zdjęcie ilustracyjne)
Po co użyli "rakiety Frankensteina"? Ekspert o celu Rosji
Świat
imageTitle
Jeden z weteranów wykreślony. Skład Polaków na konkursy w Zakopanem
EUROSPORT
imageTitle
"Cześć, mówi Iga Świątek, gratuluję". Dostanie 100 tysięcy złotych, a to nie wszystko
EUROSPORT
imageTitle
Pogodowy paraliż. Niemcy odwołują mecze
EUROSPORT
Igor Kiriłłow, Michaił Gudkow i Jarosław Moskalik
19 rosyjskich generałów nie żyje. Ginęli nie tylko na froncie
Świat
shutterstock_2249602237_1
Ponad 100 ludzkich czaszek w domu 34-latka. Policja mówi o "horrorze"
Świat
35 min
pc
Trump sam płaci za swoje "showmaństwo"? "Obama i Biden deportowali po cichu"
Rozmowy na szczycie
Giorgia Meloni
Meloni o "przesłaniu USA" na temat Grenlandii
Świat
shutterstock_2627932381
"To jakby onkolog musiał zostać dodatkowo chemioterapeutą". Psychologowie protestują
Zdrowie
biurowiec shutterstock_2398225309
Tusk: doprowadzimy tę kwestię do pozytywnego finału
BIZNES
W Warszawie stanęły namioty, w których można się ogrzać
Będą namioty z gorącą herbatą, koksowniki nie wracają
WARSZAWA
Śnieżyca, droga
Nadciągają śnieżyce. Ile śniegu spadnie, gdzie będzie najgorzej
METEO
Przez kryzys związany z koronawirusem może wzrosnąć bezrobocie
Stopa bezrobocia w Polsce. Nowe dane
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica