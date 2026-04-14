Polska

Żurek napisał do węgierskich ministrów. W sprawie Ziobry i Romanowskiego

Waldemar Żurek
Waldemar Żurek o sytuacji Marcina Romanowskiego i Zbigniewa Ziobro
Źródło: TVN24
Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek skierował do węgierskich ministrów dwa pisma dotyczące Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego. Dwaj politycy PiS uciekli na Węgry przed polskim wymiarem sprawiedliwości.

W pierwszym piśmie Żurek prosi stronę węgierską o informację, czy europejskiemu nakazowi aresztowania, wydanemu przez polski sąd wobec Marcina Romanowskiego nadano bieg, a jeśli tak - na jakim etapie znajduje się postępowanie dotyczące jego wykonania. Zdaniem polskiego Ministerstwa Sprawiedliwości poprzednią odpowiedź Węgrów na to zapytanie "należało ocenić jako niewystarczającą".

Patryk Michalski

Minister Żurek zwrócił się również o informację, czy Romanowskiemu i Ziobrze przyznano status uchodźcy i związane z nim prawo do azylu oraz kiedy wydano taką decyzję.

"Ponadto, w przypadku potwierdzenia uzyskania przez Zbigniewa Z. i Marcina R. prawa azylu na terytorium Węgier, Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny zwrócił się o podjęcie działań zmierzających do uchylenia tych decyzji" - przekazała w komunikacie prokurator Anna Adamiak z Prokuratury Krajowej.

Żurek pisze do węgierskich ministrów

W drugim piśmie, skierowanym do ministra spraw wewnętrznych Węgier, Waldemar Żurek przekazał informację o prowadzonym śledztwie w sprawie Funduszu Sprawiedliwości.

W toku śledztwa "wobec Zbigniewa Z. wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów popełnienia 26 przestępstw, a w tym założenia i kierowania zorganizowaną grupą mającą na celu popełnianie przestępstw, popełnienia szeregu przestępstw urzędniczych polegających na niedopełnieniu obowiązków i przekroczeniu uprawnień, przywłaszczenia i usiłowania przywłaszczenia środków publicznych w wielkich rozmiarach pochodzących z Funduszu Sprawiedliwości, a także utrudniania postępowania karnego i ukrywania dokumentów" - czytamy w komunikacie.

Na początku listopada ubiegłego roku Sejm uchylił Ziobrze immunitet poselski i wyraził zgodę na jego ewentualne zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie.

Natomiast "wobec Marcina R. wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów popełnienia 19 przestępstw, a w tym udziału w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw, popełnienia szeregu przestępstw urzędniczych polegających na niedopełnieniu obowiązków i przekroczeniu uprawnień, przywłaszczenia i usiłowania przywłaszczenia środków publicznych w wielkich rozmiarach pochodzących z Funduszu Sprawiedliwości" - przekazała prokuratura.

Żurek: takie decyzje naruszają prawo UE

Jak napisał Żurek w portalu X, "władze Węgierskie od miesięcy uchylają się od udzielenia pełnej informacji w tym zakresie".

Uzasadnił, że "wystąpił o podjęcie działań prowadzących do uchylenia ewentualnych decyzji azylowych", bo "takie decyzje w oczywisty sposób naruszają prawo Unii Europejskiej i godzą w zasadę wzajemnego zaufania między państwami członkowskimi".

Ziobro i Romanowski na Węgrzech

Ziobro i Romanowski uciekli na Węgry przed wymiarem sprawiedliwości. Wobec obu Prokuratura Krajowa sformułowała zarzuty w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości.

Pod rządami Orbana Ziobro i Romanowski otrzymali na Węgrzech ochronę międzynarodową. Za Romanowskim obowiązuje europejski nakaz aresztowania. Do tej pory sąd nie zadecydował jednak w sprawie wniosku prokuratury o wydanie ENA wobec Ziobry.

W niedzielnych wyborach parlamentarnych na Węgrzech Orban poniósł klęskę, a zwyciężyła partia Tisza Petera Magyara. Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej w Budapeszcie Magyar - przyszły premier - zapewnił, że Romanowski i Ziobro nie zostaną na Węgrzech długo. - Węgry nie będą przyjmować poszukiwanych międzynarodowych przestępców - podkreślił.

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Rafał Guz

Zbigniew ZiobroMarcin Romanowski
