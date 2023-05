Polski ambasador spotkał się węgierskim szefem sztabu. Szukali "rozwiązania niezręcznej sytuacji"

Ambasador Polski na Węgrzech Sebastian Kęciek spotkał się w piątek z dowódcą węgierskiej armii Gaborem Borondim. Jak przekazał PAP dyplomata, to generał "wystąpił z propozycją spotkania", by znaleźć "rozwiązanie tej niezręcznej sytuacji". Kilka dni temu Borondi mówił, że atak Niemiec na Polskę w 1939 roku był "wojną lokalną", która przerodziła się w światową, bo zabrakło procesu pokojowego.

W piątek doszło do spotkania polskiego ambasadora w Budapeszcie Sebastiana Kęćka oraz attache obrony płk. Sławomira Mnitowskiego z szefem sztabu węgierskiej armii generałem Gaborem Borondim. Jak napisano we wspólnym oświadczeniu "podczas rozmów potwierdzono wyjątkowe znaczenie mających piękne tradycje węgiersko-polskich relacji i solidarności". Dodano, że obie strony podkreśliły "znaczenie wspólnej przynależności do sojuszu NATO i związanych z tym wytyczonych celów i wagi tej współpracy".