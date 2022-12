Armatohaubice K9 z Korei Południowej trafiły do polskich żołnierzy

- Postanowiliśmy przywrócić do życia 1. Mazurską Brygadę Artylerii. Agresja rosyjska na Ukrainę potwierdziła, jak ważne jest to, żeby wojsko polskie było silne, by było wyposażone w skuteczną, nowoczesną broń. Chodzi o to, by odstraszyć agresora - powiedział Błaszczak.