Mateusz Morawiecki w Sejmie: węgla ma być nadmiar

Dodał, że "węgiel się nie zmarnuje, wystarczy nawet na kolejny sezon". - Ma być nadpodaż, ma być nawet nadprodukcja tam, gdzie ta produkcja jest możliwa - po porostu nadmiar, zapasy węgla, rezerwy węgla po to, żeby nie tylko Polacy nie musieli się martwić o tę zimę, także, by nie musieli się martwić o kolejną zimę - powiedział Morawiecki.

Premier: bez embarga na rosyjski węgiel płacilibyśmy na machinę zbrodni Putina

Dodał, że "Polacy są czujni i nie dają się nabrać na to, co można przeczytać" - jak mówił - "w niektórych zagranicznych mediach wydawanych w Polsce, którym wtóruje oczywiście opozycja". - A mianowicie, że my dopiero teraz zabieramy się za ściąganie brakującego węgla, za strategię energetyczną, to wszystko jest nieprawda - podkreślił.