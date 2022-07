Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości: nie mam w głowie listy krajów, z których ściągamy węgiel

Premier Mateusz Morawiecki w piątek w Sejmie mówił, że oczywiste jest, iż skoro zasoby polskiego węgla były uzupełniane przed wojną z importu rosyjskiego, to "kiedy nagle przerwane zostały dostawy tego węgla, jest go mniej".

- Jednak prawdą jest też, że od samego początku, od marca, kwietnia, maja i czerwca płyną statki z importu, właśnie spoza Federacji Rosyjskiej po to, by uzupełniać węgiel - dodał. - Dzisiaj padło tutaj takie sformułowanie, że "składy węgla są puste". Po pierwsze, składy węgla nie są puste, a po drugie ściągamy węgiel opałowy i energetyczny z bardzo wielu krajów świata do ciepłowni, do elektrowni, a przede wszystkim dla gospodarstw domowych, dla blisko trzech milionów gospodarstw domowych - mówił.