Steinhoff: Coraz mocniej się upewniam, że wracamy do poprzedniego systemu. Już mamy reglamentację nośników energii

Polityka, którą się kreuje na wiecach i realizuje w oparciu o te wiecowe zobowiązania, jest skrajną nieodpowiedzialnością - ocenił w "Jeden na jeden" Janusz Steinhoff. Były minister gospodarki komentował słowa prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego na temat węgla i odnosił się do sytuacji energetycznej kraju. - Odnoszę takie wrażenie, coraz mocniej się w tym upewniam, że wracamy do poprzedniego systemu. Już mamy reglamentację nośników energii - powiedział.

Przewodniczący Gospodarczego Gabinetu Cieni Business Centre Club (BCC), były minister gospodarki oraz były wicepremier Janusz Steinhoff był pytany w "Jeden na jeden" w TVN24 o wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego na temat węgla. Prezes Prawa i Sprawiedliwości przekonywał, że "to jest wielkie przedsięwzięcie", żeby wprowadzić odpowiednią ilość węgla na rynek i żeby każdy mógł go kupić. - Tylko jedna prośba: żeby się nie niepokoić, to znaczy, jeżeli na przykład ktoś potrzebuje 3 ton, to niech kupi 1,5 tony. Później będzie miał gwarancję, że kupi kolejne 1,5 tony - radził. - W ten sposób na pewno, bo już teraz dzisiaj mogę to powiedzieć z całą pewnością, węgla do końca sezonu grzewczego wystarczy - deklarował Kaczyński.