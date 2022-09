Ukraina chce wyeksportować węgiel do Polski. Zełenski: mamy wystarczające zapasy

czytaj dalej

Złotego Lwa 79. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji otrzymał film dokumentalny "All the Beauty and the Bloodshed" w reżyserii Laury Poitras. Nagrodę w drugim co do ważności konkursie - Orizzonti - otrzymał polski film "Chleb i sól" Damiana Kocura.