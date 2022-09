Ukraina gotowa wyeksportować węgiel do Polski. "To 100 000 ton we wrześniu"

Premier Ukrainy przekazał, że jego kraj jest gotowy do "otwarcia kontyngentów eksportowych węgla do Polski". "To 100 000 ton we wrześniu, których nasz partner bardzo potrzebuje" - napisał Denys Szmyhal w mediach społecznościowych. Przekazał, że wspólny plan działania został już omówiony.

"Wspieramy naszych polskich przyjaciół. W imieniu prezydenta Ukrainy, jesteśmy gotowi do otwarcia kontyngentów eksportowych węgla do Polski. To 100 000 ton we wrześniu, których nasz partner bardzo potrzebuje. Omówiliśmy wczoraj wspólny plan działania z premierem Mateuszem Morawieckim" - napisał w sobotę po południu na Twitterze ukraiński premier Denys Szmyhal.

Dwa miliony ton zapasu

Podobną informację zamieścił także na komunikatorze Telegram. Dodał tam, że "obecnie razem z Unią Europejską przygotowujemy się do przejścia najtrudniejszej zimy od wielu lat".

Szmyhal zaznaczył, że zapasy węgla w ukraińskich składach wynoszą prawie 2 miliony ton, czyli 2,5 razy więcej niż w tym samym czasie rok temu.

Premier Ukrainy poinformował też o trwających pracach na linii energetycznej pomiędzy Chmielnicką Elektrownią Atomową i Rzeszowem. "Planowaliśmy zakończyć przed 14 grudnia, ale dzięki przyspieszeniu prac możemy zakończyć (je - przyp. red.) tydzień wcześniej. To pozwoli eksportować do Polski dodatkowo do 1000 MW" - dodał.

