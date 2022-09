Steinhoff: Magazyny mamy pełne, ale najmniejsze w Europie. Czeka nas ciężka zima

czytaj dalej

Antoni Macierewicz otrzymał dostęp do wyników raportu amerykańskiego instytutu National Institute for Aviation Research (NIAR) w grudniu 2020 roku. Potwierdzenie znajduje się w samym raporcie. Pomimo tego, ustalenia Amerykanów, które nie pasowały do tezy o zamachu w Samoleńsku, nie trafiły do raportu podkomisji kierowanej przez Macierewicza, zaprezentowanego w kwietniu 2022 roku.