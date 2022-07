Działania rządu a dostawy węgla. "Próba rolowania rzeczywistości" czy "absolutne zdanie egzaminu"?

Gawkowski: polityka rządu w kwestii bezpieczeństwa energetycznego zbankrutowała

Kierwiński: to próba rolowania rzeczywistości

O sytuacji mówił także w rozmowie z TVN24 poseł Koalicji Obywatelskiej Marcin Kierwiński. - Chodzi o to, że kłamstwo ma krótkie nogi. Morawiecki, wychodząc do dziennikarzy, opowiadając, że wszystko jest dobrze, że jesteśmy potęgą, że mamy węgiel, mamy ropę, mamy gaz, po prostu ordynarnie okłamuje Polaków. To jest próba rolowania rzeczywistości, żeby przetrwać jeszcze kilka miesięcy i zawsze kończy się w ten sam sposób - gigantycznymi kosztami po stronie Polaków - stwierdził.

Kwiecień: polski rząd absolutnie zda egzamin

- Nie wiem, czy pamiętacie, jak codziennie, właściwie od kilku lat, właściwie w każdych mediach opozycja zarzucała, że do Unii Europejskiej wpływa rosyjski węgiel. Bo my jesteśmy w Unii Europejskiej i kwestie związane z polityką celną, rynkiem wewnętrznym, to jest kwestia wyłączna Unii Europejskiej. My żeśmy to tłumaczyli. Żeby ten węgiel nie wpływał na rynek unijny, a Polska jest takim rynkiem, to musi być wprowadzone embargo. Po czym od momentu, kiedy zaczęła się wojna, jeszcze bardziej naciskano na rząd polski, aby ten węgiel nie wpływał do Polski - tłumaczyła dziennikarzom.