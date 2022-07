Leszczyna: węgiel będzie przyczyną odejścia całego rządu PiS

W rządzie trwa spór o to, kto doprowadził do podbramkowej sytuacji z dostępnością węgla i co zrobić, by temu zaradzić - pisał 14 lipca "Dziennik Gazeta Prawna". Węglowa wojna na górze ma trwać między współpracownikami premiera Mateusza Morawieckiego z jednej strony oraz z przedstawicielami frakcji Jacka Sasina, szefa resortu aktywów państwowych, z drugiej.