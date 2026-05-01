Polska

Wciągnięty pod pociąg 17-latek wyszedł ze szpitala. Czeka go długa rehabilitacja

W wyniku wypadku Dominik stracił nogi i część dłoni
Wciągnięty pod pociąg 17-latek wyszedł ze szpitala. Czeka go długa rehabilitacja
17-letni Dominik został wciągnięty pod pociąg na oczach swojej mamy. W wyniku wypadku chłopak stracił nogi i część dłoni. Tragedia, do której doszło w lutym w Woli Bierwieckiej, poruszyła Polki i Polaków, którzy wpłacali pieniądze na pomoc dla nastolatka. Dominik jest już w domu, ale przed nim długa rehabilitacja. Materiał magazynu "Polska i Świat".

Dominik pomógł nieznajomej kobiecie wyjść z pociągu z wózkiem dziecięcym. Chwilę później drzwi się zatrzasnęły. 17-latek został wciągnięty pod ruszający skład. To cud, że żyje.

W szpitalu był od 14 lutego, czyli od momentu, kiedy doszło do wypadku na stacji w Woli Bierwieckiej na trasie Warszawa-Radom. Dominik stracił obie nogi i palce u ręki. Nastolatek w czwartek zakończył leczenie w szpitalu.

Oglądaj najnowsze wydania programu "Polska i Świat" >>>

- Jeszcze długa droga przed nami i następne ciężkie miesiące. Najważniejsze, że Dominik przeżył i został z nami, i może cieszyć się życiem - podkreślił ojciec 17-latka Dariusz Hołuj. - Dominik jest świadomy, że dostał od losu drugą szansę i musimy to wszyscy razem wykorzystać - dodał.

Dziesiątki tysięcy osób wsparły Dominika

Przed całą rodziną kolejny rozdział, czyli walka o sprawność. Przez tydzień Dominik będzie odpoczywał w domu. Później zacznie rehabilitację w specjalnej klinice, do której pojedzie z mamą.

- Pacjent po tak poważnym urazie musi na nowo zacząć funkcjonować. Jego mięśnie muszą zacząć funkcjonować. Stabilizuje się kikuta, modeluje się go, aby móc go później zaprotezować - powiedział Daniel Kocur z Fundacji Podaruj Dobro, która przeprowadziła internetową zbiórkę na rzecz 17-latka.

Tragiczny wypadek na stacji kolejowej. Pasażerowie byli "poganiani gwizdkiem"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Tragiczny wypadek na stacji kolejowej. Pasażerowie byli "poganiani gwizdkiem"

RADOM

Na nowoczesne protezy dla Dominika już w pierwsze 24 godziny udało się uzbierać 1,4 miliona złotych. Wpłaciło ponad 20 tysięcy osób. - Ma armię ludzi, która mu kibicuje i Dominik mówił, że to jest dla niego tak ogromne wsparcie i motywacja, że jemu się chce, więc mental ma zapewniony przez całą Polskę - podkreślił Daniel Kocur.

- Nie wierzyłem, że zbiórka zakończy się sukcesem, a jeśli nawet, to potrwa to kilka miesięcy - przyznał Dariusz Hołuj.

Badane przyczyny wypadku w Woli Bierwieckiej

Dominik od dziecka kocha kolej. To jego największa życiowa pasja. Jego historia poruszyła serca. Bez wahania pomógł drugiej osobie, bo tak robił na co dzień. Teraz sam dostanie pomoc.

Podobną protezę, ale ręki, ma pracująca w Fundacji Anna Koziar. - Generalnie funkcjonuję dobrze. Mogę zrobić wszystko albo prawie wszystko, ale potrzebuję więcej czasu - powiedziała. - Jak się ma życie, to można zrobić wszystko. Jest tyle rzeczy, które (Dominik) ma do zrobienia. Niech się tylko protezuje, stara i idzie dalej - radzi.

Nadal nie udało się ustalić, dlaczego doszło do wypadku. Pasażerowie skarżyli się, że zimą pociągi stoją na stacji zbyt krótko. Co się stało na peronie w Woli Bierwieckiej, bada Prokuratura Okręgowa w Radomiu. Według naszych ustaleń, wszyscy świadkowie są już przesłuchani.

Prokuratura czeka na raport komisji badania wypadków kolejowych, który może być już w przyszłym tygodniu. Urząd Transportu Kolejowego też zakończył kontrolę, ale jeszcze opracowuje protokół.

Ojciec Dominika liczy, że "tragedia nie pójdzie na marne" i "osoby zarządzające koleją w Polsce mocno się zastanowią i wyciągną wnioski".

Źródło: TVN24

Czytaj także:
imageTitle
Ukraińsko-rosyjski finał w Madrycie
Najnowsze
Na czarnym rynku można kupić różne peptydy nieprzebadane z udziałem człowieka
Tego leku jeszcze nie ma w aptekach, a już jest na czarnym rynku. Eksperci alarmują
Zuzanna Kuffel
Giełda, Wall Street i Trump
Giełdy w USA ostro w górę. Tak dobrego kwietnia nie było od ponad pięciu lat
BIZNES
imageTitle
Polacy najlepsi na świecie. To wykonanie hymnu trzeba zobaczyć
EUROSPORT
1 godz 2 min
pc
Prywatna wyspa, podziemna fabryka. Co ujawniła prywatna operacja szpiegowska?
1 godz 3 min
3004_doku_kret_2
"Gdyby był to film, nikt nie dałby wiary intrydze". Jak kucharz przez dekadę szpiegował w Korei Północnej
imageTitle
Kolejne zespoły z awansem w play-off NBA. Sochan dołożył cegiełkę
EUROSPORT
Hawana, Kuba
Kończy się rosyjska ropa, w kraju zaczyna brakować prądu
BIZNES
lotto shutterstock_2243440457
Rośnie kumulacja w Lotto
BIZNES
imageTitle
Narodowy czeka. Wysoka stawka finału Pucharu Polski
EUROSPORT
imageTitle
Kapitalny 22-latek bliżej finału mistrzostw świata
EUROSPORT
ludzie tlum ulica shutterstock_1343605229-1
Większość wybiera "podwójny" dochód. "To pewnego rodzaju pułapka"
Maja Piotrowska
Prezydent USA Donald Trump
Trump grozi wycofaniem wojsk. "Dlaczego nie?"
Świat
Pożar na terenie wojskowym w okolicach Weert w Holandii
Ugasili pożary, wybuchły kolejne. Proszą kraje Unii Europejskiej o pomoc
METEO
Barbara Nowak była kuratorką w latach 2016-23
Radna PiS wzywa do bojkotu obchodów. Zareagował rzecznik partii
Polska
Radosław Sikorski rozmawiał telefonicznie z Marco Rubio
"Historyczne osiągnięcie dyplomatyczne". Sikorski dziękuje Rubio
Polska
40 min
Seniorka straciła oszczędności (zdjęcie ilustracyjne)
"Świat młodych", który będzie musiał się zmienić. Statystyki są bezlitosne
Czas przyszły
Addis Abeba to największe miasto i stolica Etiopii
To ma być największe lotnisko na kontynencie. Już budzi kontrowersje
BIZNES
Paliwa, stacja benzynowa
Ceny paliw na majówkę w górę. Tyle zapłacimy
BIZNES
Szpital w Lesku
"Chyba nadchodzi kres". Szpital zamyka kolejne oddziały
Lesko
imageTitle
Świątek bliżej kibiców. Zaprezentuje się w wyjątkowym miejscu
EUROSPORT
Sejm odrzucił wnioski o odwołanie Pauliny Hennig-Kloski i Jolanty Sobierańskiej-Grendy
Obronione ministry, weto, Kowalski poza PiS
To warto wiedzieć
Przymrozki
Poranek z przymrozkami. Tu ostrzega IMGW
METEO
Aleksander Zingman
Akt oskarżenia przeciwko Witoldowi K. Co w nim wyczytaliśmy?
Dariusz Kubik, Grzegorz Łakomski
Słonecznie, ciepło
Korzystny biomet i spora dawka słońca
METEO
imageTitle
Zespół Casha oddalił się od finału Ligi Europy
EUROSPORT
John Coale
Tak wyglądały negocjacje z Białorusinami. "Czwarty toast, mówię: nie"
Marcin Wrona
imageTitle
Wielkie emocje na Węgrzech. Cenna zaliczka Barcelony
EUROSPORT
Dorota Łoboda i Michał Gramatyka
"Kto kłamał?". Jak zapadała decyzja w Polsce 2050
Polska
Centrum Olimpijskie
Neon Zondacrypto zniknął z siedziby PKOl
EUROSPORT

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica