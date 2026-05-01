Polska Wciągnięty pod pociąg 17-latek wyszedł ze szpitala. Czeka go długa rehabilitacja Aleksandra Kąkol

Dominik pomógł nieznajomej kobiecie wyjść z pociągu z wózkiem dziecięcym. Chwilę później drzwi się zatrzasnęły. 17-latek został wciągnięty pod ruszający skład. To cud, że żyje.

W szpitalu był od 14 lutego, czyli od momentu, kiedy doszło do wypadku na stacji w Woli Bierwieckiej na trasie Warszawa-Radom. Dominik stracił obie nogi i palce u ręki. Nastolatek w czwartek zakończył leczenie w szpitalu.

- Jeszcze długa droga przed nami i następne ciężkie miesiące. Najważniejsze, że Dominik przeżył i został z nami, i może cieszyć się życiem - podkreślił ojciec 17-latka Dariusz Hołuj. - Dominik jest świadomy, że dostał od losu drugą szansę i musimy to wszyscy razem wykorzystać - dodał.

Dziesiątki tysięcy osób wsparły Dominika

Przed całą rodziną kolejny rozdział, czyli walka o sprawność. Przez tydzień Dominik będzie odpoczywał w domu. Później zacznie rehabilitację w specjalnej klinice, do której pojedzie z mamą.

- Pacjent po tak poważnym urazie musi na nowo zacząć funkcjonować. Jego mięśnie muszą zacząć funkcjonować. Stabilizuje się kikuta, modeluje się go, aby móc go później zaprotezować - powiedział Daniel Kocur z Fundacji Podaruj Dobro, która przeprowadziła internetową zbiórkę na rzecz 17-latka.

Na nowoczesne protezy dla Dominika już w pierwsze 24 godziny udało się uzbierać 1,4 miliona złotych. Wpłaciło ponad 20 tysięcy osób. - Ma armię ludzi, która mu kibicuje i Dominik mówił, że to jest dla niego tak ogromne wsparcie i motywacja, że jemu się chce, więc mental ma zapewniony przez całą Polskę - podkreślił Daniel Kocur.

- Nie wierzyłem, że zbiórka zakończy się sukcesem, a jeśli nawet, to potrwa to kilka miesięcy - przyznał Dariusz Hołuj.

Badane przyczyny wypadku w Woli Bierwieckiej

Dominik od dziecka kocha kolej. To jego największa życiowa pasja. Jego historia poruszyła serca. Bez wahania pomógł drugiej osobie, bo tak robił na co dzień. Teraz sam dostanie pomoc.

Podobną protezę, ale ręki, ma pracująca w Fundacji Anna Koziar. - Generalnie funkcjonuję dobrze. Mogę zrobić wszystko albo prawie wszystko, ale potrzebuję więcej czasu - powiedziała. - Jak się ma życie, to można zrobić wszystko. Jest tyle rzeczy, które (Dominik) ma do zrobienia. Niech się tylko protezuje, stara i idzie dalej - radzi.

Nadal nie udało się ustalić, dlaczego doszło do wypadku. Pasażerowie skarżyli się, że zimą pociągi stoją na stacji zbyt krótko. Co się stało na peronie w Woli Bierwieckiej, bada Prokuratura Okręgowa w Radomiu. Według naszych ustaleń, wszyscy świadkowie są już przesłuchani.

Prokuratura czeka na raport komisji badania wypadków kolejowych, który może być już w przyszłym tygodniu. Urząd Transportu Kolejowego też zakończył kontrolę, ale jeszcze opracowuje protokół.

Ojciec Dominika liczy, że "tragedia nie pójdzie na marne" i "osoby zarządzające koleją w Polsce mocno się zastanowią i wyciągną wnioski".

