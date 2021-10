Watykan. Polscy biskupi spotkają się z papieżem Franciszkiem

Polscy biskupi w Watykanie

- Z całą pewnością jest to temat, który pojawi się podczas tych rozmów, bo wiemy, że jest to jedna z ważnych rzeczy, o których mówią teraz media, więc mam nadzieję, że po tej wizycie będziemy mieli jakieś nowe światło - przyznał ks. Leszek Gęsiak, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski.

"Ad limina Apostolorum". Co ile lat spotkania?

Wizyty "ad limina Apostolorum", czyli "do progów Apostołów" to obowiązek przedstawicieli każdego episkopatu na świecie. Odbywają się cyklicznie, co pięć lat, stając się okazją do spotkania z papieżem i Kurią Rzymską oraz do podtrzymania więzi ze Stolicą Apostolską.