Wątpliwości wokół oświadczenia majątkowego Tomasza Poręby

Dziennikarze dotarli do dokumentów i jak informują dokładnie policzyli, ile mieli, a ile wydali państwo Porębowie sześć lat temu. - Zdobyliśmy dokumenty sprzedaży apartamentów w Chorwacji i sprawdziliśmy dane z powiatowych rejestrów cen nieruchomości, także wiemy, co i ile kosztowało w Polsce – wyjaśnia Daniel Flis.

Poręba składa pozew przeciwko dziennikarzom

Zdaniem dziennikarzy OKO.press nie zgadzają się też wartości nieruchomości, które Tomasz Porębą od lat wpisuje do swoich oświadczeń majątkowych. Chodzi m.in o działki - dziś to już łącznie kilka hektarów - nad samym jeziorem Dadaj niedaleko Olsztyna. W oświadczeniu za 2017 rok widnieje kwota 700 tysięcy złotych, gdy w rzeczywistości Porębowie mieli zapłacić za nie prawie milion.

- Wiemy, że to są znaczne różnice względem tego, co zapłacił. Czasami to nawet 30 procent, więc to jest dużo – wskazuje Daniel Flis.