Wątpliwości dotyczące fuzji Orlenu i Lotosu. Senatorowie zapraszają premiera na posiedzenie komisji

To decyzja, która na lata zapewni Polsce bezpieczeństwo energetyczne - tak o fuzji Orlenu z Lotosem zgodnie mówili przedstawiciele rządu i prezes Daniel Obajtek . Łukasz Frątczak i Dariusz Kubik z "Czarno na białym" dotarli do dokumentu, który stawia te zapewnienia pod dużym znakiem zapytania, bo wynika z niego, że Polska po fuzji może stracić kontrolę nad gdańską Rafinerią. Ten dokument to projekt umowy między Orlenem i Saudi Aramco - światowym gigantem paliwowym, który z końcem listopada stał się właścicielem 1/3 Rafinerii.

Nie wiadomo, czy zapisy projektu znalazły się w finalnej umowie, ale wiele na to wskazuje, między innymi dokument z Komisji Europejskiej, która dała zgodę na fuzję oraz to, że Orlen, w odpowiedzi na szczegółowe pytania reporterów "Czarno na białym", nie zaprzeczył tym zapisom. W tej sytuacji, biorąc pod uwagę interes publiczny, jakim jest bezpieczeństwo energetyczne państwa, dziennikarze zdecydowali się ujawnić, co zostało wpisane do projektu umowy tej strategicznej dla Polski transakcji i raz jeszcze publicznie pytają zarówno Orlen, jak i nadzorujące go Ministerstwo Aktywów Państwowych, co znalazło się w ostatecznej wersji umowy.