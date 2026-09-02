Wątek zaginięcia Sylwestra Suszka. Kim jest Jaromira W.?

Maciej Duda: jedną z zatrzymanych osób jest Jaromira W. Źródło wideo: TVN24

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Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek poinformował w środę o "kolejnych działaniach w sprawie Zondacrypto". Przekazał, że policja i CBA na polecenie prokuratury zatrzymały w środę trzy osoby.

Reporter "Superwizjera" TVN Maciej Duda i dziennikarz tvn24.pl Robert Zieliński ustalili nieofcjalnie, że jedną z nich jest właśnie Jaromira W.

Zarzuty i podejrzenie udziału w grupie przestępczej

Jaromira W. jest podejrzana o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, w której działała w okresie od co najmniej 2020 roku do maja 2026 roku. Grupa ta funkcjonowała na terenie polskich miast oraz poza granicami kraju. Głównym celem grupy było popełnianie przestępstw polegających na doprowadzeniu do przejęcia majątku zaginionego Sylwestra Suszka oraz kontrolowanych przez niego podmiotów gospodarczych.

Jaromira W. - pierwsza od lewej. Na zdjęciu z Sylwestrem Suszkiem, założycielem giełdy BitBay (drugi od prawej)

Wobec Jaromiry W. sformułowano również zarzuty pomocnictwa do przestępstwa działania na szkodę spółki BB Trade Estonia OU. Ponadto jest podejrzana o pranie brudnych pieniędzy, polegające na udaremnianiu lub znacznym utrudnianiu stwierdzenia przestępnego pochodzenia korzyści majątkowych uzyskanych z przestępstw.

Konkretne działania i mechanizm przestępczy

Z tytułu popełnionych przestępstw Jaromira W. uzyskała korzyść majątkową w wysokości nie mniejszej niż 11 210 000 euro (około 48,5 miliona złotych) na szkodę estońskiej spółki BB Trade Estonia OU. Jej rola polegała na przejmowaniu korzyści majątkowych z wykorzystaniem fikcyjnych transakcji majątkowych:

- W maju 2021 roku uzyskała nieprawdziwe skwitowanie spłaty pożyczki wobec BB Trade Estonia OU na kwotę 2 910 000 euro (około 2,6 miliona złotych), podczas gdy faktycznie jej nie spłaciła.

- W maju 2024 roku nabyła nieruchomość o wartości 800 tysięcy złotych, należącą do powiązanej z Suszkiem spółki S&B Investment S.A., nie dokonując za nią zapłaty. Nieruchomość ta powinna była zostać przeznaczona na pokrycie niedoborów finansowych BB Trade Estonia OU.

- 9 października 2025 roku, osoba zarządzająca BB Trade Estonia OU (działająca na polecenie Mariana W.) przelała 7 992 480 euro (około 34,6 miliona złotych) z konta spółki w szwajcarskim Sygnum Bank na rachunek francuskiego notariusza. Środki te posłużyły do zakupu luksusowej nieruchomości we Francji na rzecz Jaromiry W. Transakcję w dokumentacji spółki fałszywie wykazano jako wypłatę za wymianę kryptowaluty ZND na euro. Kobieta przekazała dane do aktu notarialnego, godząc się na jego zawarcie i przyjmując na siebie własność nieruchomości zakupionej z przestępczych korzyści.

Zabezpieczenie majątku

Majątek Jaromiry W. został zabezpieczony na mocy postanowienia prokuratora z 31 lipca 2026 roku. Zabezpieczenie ustanowiono do kwoty 11 000 000 euro (co w przeliczeniu na ówczesny kurs wynosiło 47 440 800 złotych).

Zabezpieczenie zrealizowano poprzez ustanowienie zakazu zbywania i obciążania udziałów w dwóch francuskich nieruchomościach:

Jedna o szacunkowej wartości 7,5 miliona euro (około 32,5 miliona złotych). Jaromira W. była jej wyłączną właścicielką od 31 października 2025 roku. Druga o szacunkowej wartości 3,5 miliona euro (około 15,1 miliona złotych). Jaromira W. nabyła tę nieruchomość w czerwcu 2021 roku.

Kim są Sylwester Suszek i Marian W.?

Sylwester Suszek założył giełdę kryptowalut BitBay w 2014 roku. W 2021 roku zmieniła ona nazwę na Zonda, a w 2023 roku - na Zondacrypto. W 2022 roku Suszek zaginął.

15 marca 2022 roku Marian W. usłyszał zarzut bezprawnego pozbawienia wolności Sylwestra Suszka z artykułu 189 par. 1 Kodeksu karnego. Według ustaleń śledztwa podejrzany miał dokonać tego czynu 10 marca 2022 roku w Czeladzi na terenie jednej z firm. Marian W. nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa.

Sylwester Suszek zaginął w 2022 roku Źródło zdjęcia: materiały prywatne

W okresie od maja 2026 roku wobec Mariana W. wydano postanowienia o przedstawieniu kolejnych zarzutów w toku śledztwa.

Pierwszy z nowych zarzutów dotyczy udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, w której Marian W. wskazywany jest również jako osoba kierująca. Celem działania grupy było wrogie przejęcie majątku zaginionego Sylwestra Suszka oraz kontrolowanych przez niego podmiotów gospodarczych, w tym spółek Luxbay S.A., S&B Investment S.A. oraz BB Trade Estonia OU.

Kolejny zarzut obejmuje działanie na szkodę spółki BB Trade Estonia OU. Podejrzanemu zarzuca się wyrządzenie operatorowi giełdy Zondacrypto szkody majątkowej w wielkich rozmiarach, co realizowano między innymi poprzez wydawanie poleceń wyprowadzania środków spółki, w tym transferu blisko ośmiu milionów euro z przeznaczeniem na zakup nieruchomości we Francji.

Marian W. usłyszał ponadto zarzut prania brudnych pieniędzy z artykułu 299 par. 1 i 5 Kodeksu karnego. Zarzut ten dotyczy podejmowania czynności mających na celu udaremnienie lub znaczne utrudnienie stwierdzenia przestępnego pochodzenia uzyskanych korzyści majątkowych, co odbywało się między innymi poprzez transferowanie wyłudzonych środków finansowych pomiędzy rachunkami powiązanych spółek oraz rachunkami prywatnymi podejrzanych.