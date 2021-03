"I tu zaczynają się schody". Watchdog Polska zawiadamia prokuraturę w sprawie Wiosny

Watchdog Polska podkreśliła we wtorek, że zwróciła się do prokuratury, ponieważ Wiosna "skutecznie uniemożliwia dochodzenie praw przed sądem administracyjnym". Wyjaśniła, że wniosek, który zainicjował tę sprawę wysłali 11 marca 2019 roku, a pytania dotyczyły wyciągów z kont bankowych i wydatków. Szymon Osowski z Watchdog Polska powiedział, że chodzi o informacje dotyczące początków Wiosny i między innymi wydatków na konwencję inauguracyjną Wiosny. Podsumował, że chodzi generalnie o nieudostępnienie informacji w sprawie finansowania i wydatków na początku działalności Wiosny.

"I tu zaczynają się schody"

"I tu zaczynają się schody. Jeśli wysyłamy skargę na decyzję czy bezczynność jakiejś instytucji, robimy to za jej pośrednictwem, ponieważ musi ona załączyć konieczne dokumenty, w tym swoją odpowiedź na skargę. Wiosna tego nie zrobiła, choć długo liczyliśmy na to, że skarga wreszcie trafi do sądu. W końcu 28 stycznia 2020 r. wysłaliśmy do partii pismo z zapytaniem, czy przekazali tę skargę. Wówczas okazało się, że Wiosna skargę zgubiła" - podaje Watchdog Polska.