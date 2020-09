356 główek kapusty przed Sejmem. "Symbolizują puste łby"

Senacka Komisja Ustawodawcza zajmuje się w środę nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt. Posiedzenie odbywa się w formule konsultacji społecznych z udziałem organizacji zajmujących się ochroną zwierząt, a także skupiających przedsiębiorców, pracodawców i rolników. Przed Sejmem rolnicy w ramach protestu położyli 356 główek kapusty. - 356 główek kapusty symbolizuje puste łby posłów, którzy bezmyślnie poparli ustawę - powiedział TVN24 lider Agrounii Michał Kołodziejczak.

Sejm w nocy z czwartku na piątek przegłosował nowelę ustawy o ochronie zwierząt, której przepisy podzieliły koalicjantów w Zjednoczonej Prawicy. Spośród 229 obecnych na sali przedstawicieli klubu Prawa i Sprawiedliwości przeciwko ustawie głosowało 38 posłów, w tym wszyscy z Solidarnej Polski; 15 posłów Porozumienia wstrzymało się od głosu, a dwóch było przeciw. Później politycy PiS wielokrotnie podkreślali, że koalicja Zjednoczonej Prawicy (PiS, Solidarnej Polski i Porozumienia) już nie istnieje.

Głosowanie nad nowelą ustawy o ochronie zwierząt TVN24

Posiedzenie senackiej komisji rozpoczęło się o godzinie 11. Komisja zebrała się w sali obrad plenarnych Senatu. Na środowe obrady zaproszono ogólnopolskie organizacje zajmujące się ochroną zwierząt, a także skupiające przedsiębiorców, pracodawców i rolników.

356 główek kapusty na manifestacji rolników

Przed Sejmem rolnicy położyli 356 główek kapusty z imionami i nazwiskami posłów, którzy zagłosowali za ustawą o ochronie zwierząt. W pobliżu rzędów kapusty umieścili również tabliczkę z napisem: "Poczet zdrajców polskiej wsi". - 356 główek kapusty symbolizuje puste łby posłów, którzy bezmyślnie poparli ustawę, którą Jarosław Kaczyński rozgrywa swoją grę polityczną - wyjaśniał w rozmowie z TVN24 lider Agrounii Michał Kołodziejczak.

- Pusty łeb kapusty symbolizuje brak konsultacji społecznych, pusty łeb kapusty nie przewiduje konsekwencji, za którymi ci posłowie głosują. To jest pusty łeb, który bierze udział w grze politycznej Jarosława Kaczyńskiego, który walczy dzisiaj ze Zbigniewem Ziobrą i do tego wszystkiego użył swojej partyjnej maszyny, ale także opozycyjnej, [polityków - przyp. red.] którzy poszli jak ciemny lud - mówił.

356 główek kapusty przed Sejmem TVN24

Jak podkreślił, "dzisiaj to jest problem wszystkich rolników". - Agrounia to szeroki ruch konsumentów i rolników, którzy sprzeciwiają się tym zmianom - zaznaczył.

"Pozbieramy i zawieziemy do ZOO. Słonie ją zjedzą, żyrafy"

- Ta ustawa to jest bomba atomowa, która wysadziła dzisiaj rząd w powietrze, która pokazała, że mamy kraj, który za chwilę nie będzie miał rządu i nie ma opozycji - powiedział Kołodziejczak.

Dodał, że "kapusta będzie przed Sejmem jeszcze kilka godzin". - Mamy zgłoszone zgromadzenie do godziny 20. Ona będzie sobie spokojnie leżała. My ją pozbieramy i zawieziemy do ZOO. Słonie ją zjedzą, żyrafy i inne zwierzęta - mówił.

"Widać ogromne zagubienie opozycji"

- Jedynym człowiekiem, który tak bardzo w Polsce wykorzystał zwierzęta w sposób przedmiotowy, jest Jarosław Kaczyński. Użył zwierząt do swojej walki politycznej, do swojej walki i wpływów. Jest to człowiek, który dzisiaj robi zwierzętom największą krzywdę - skomentował.

- To, że o tym nikt nie mówi, to pokazuje, że my dzisiaj nie mamy opozycji. Borys Budka składa różne dziwne wnioski o wotum ufności, nieufności. Dzisiaj nas to kompletnie nie interesuje - powiedział. - Widać ogromne zagubienie opozycji - dodał Kołodziejczak.

Zapewnił, że Agrounia weźmie udział w konsultacjach społecznych w Senacie.

356 główek kapusty przed Sejmem TVN24

"Proszę o takie odszkodowania, jakie zostały wypłacone w Czechach, Holandii"

- My jako rolnicy czujemy się absolutnie zdradzeni przez Prawo i Sprawiedliwość, bowiem powtarzamy raz jeszcze: to dzięki głosom rolników prezydent Andrzej Duda uzyskał reelekcję, a Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory parlamentarne - powiedział dziennikarzom w Senacie hodowca zwierząt futerkowych, prezes Instytutu Gospodarki Rolnej Szczepan Wójcik.

- Jestem przekonany, że wprowadzenie w tym kształcie, czy nawet niewiele lepszym ustawy sprawi, że to będą ostatnie wygrane wybory Prawa i Sprawiedliwości - dodał.

Jego zdaniem, jeśli PiS lub inni posłowie powołują się na inne kraje europejskie, mówiąc, że tam zostały wprowadzone podobne zakazy, powinni "u nas podobne warunki wprowadzić".

- Proszę o takie odszkodowania, jakie zostały wypłacone w Czechach, w Holandii, Wielkiej Brytanii, czy też w Norwegii - mówił.

"My jako rolnicy czujemy się absolutnie zdradzeni przez Prawo i Sprawiedliwość" TVN24

Kwiatkowski: 8 października Komisja Ustawodawcza zaproponuje poprawki

Szef komisji ustawodawczej Krzysztof Kwiatkowski przekazał podczas posiedzenia, że środowe posiedzenie komisji "nie jest jedynym, na którym Senat będzie pracować nad zaproponowaną zmianą przepisów". Zapowiedział, że posiedzenie komisji będzie kontynuowane 8 października. - Komisja ustawodawcza będzie wtedy głosować poprawki do tego projektu - oświadczył.

- Komisja (ustawodawcza) poprosiła o dane z ministerstwa finansów o podatkach płaconych przez poszczególne branże, dane z ZUS o osobach zatrudnionych w branżach, których dotyczą przepisy; o dane z GUS o ilości podmiotów, o dane ze Związku Banków Polskich o zaangażowaniu kredytowym. Zamówiliśmy także ekspertyzy o skutkach finansowych wprowadzanych reguł - mówił Kwiatkowski. Jak dodał, "senatorowie na posiedzeniu komisji ustawodawczej będą mogli zapoznać się ze wszystkimi ekspertyzami".

W środowym posiedzeniu komisji bierze udział przedstawiciel strony rządowej - sekretarz stanu w KPRM Paweł Szrot oraz wnioskodawcy - m.in. poseł PiS Grzegorz Puda i posłanka KO Katarzyna Piekarska. Na sali obecni są także: prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, przewodnicząca partii Zieloni Małgorzata Tracz oraz poseł PSL Marek Sawicki.

Zdaniem Piekarskiej, "ponieważ Sejm pracował w olbrzymim pośpiechu, niektóre sprawy trzeba będzie doprecyzować". - Cieszę się z tego wysłuchania, żałuję, że nie było takiego wysłuchania w Sejmie przed pierwszym czytaniem w Sejmie - zaznaczyła.

Nowelizacja przeszła przez Sejm

Uchwalona w ubiegły piątek w Sejmie nowela autorstwa Prawa i Sprawiedliwości wprowadza zakaz hodowli zwierząt na futra i wykorzystywania zwierząt w celach rozrywkowych, ogranicza ubój rytualny tylko do potrzeb lokalnych związków religijnych, zwiększa kompetencje organizacji pozarządowych, wprowadza częstsze kontrole schronisk i zabrania trzymania psów na krótkich łańcuchach. Wśród nowych przepisów znalazł się także zapis, że opiekę nad bezdomnymi zwierzętami realizują gminy oraz organizacje społeczne zajmujące się statutowo ochroną zwierząt, działające nie dla zysku.

Nowelizacja ma wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z pewnymi wyjątkami. Przepisy dotyczące zakazu chowu zwierząt na futra, a także ograniczające ubój rytualny mają wejść w życie po upływie 12 miesięcy. Z kolei przepisy dotyczące między innymi zakazu trzymania zwierząt domowych na stałe na uwięzi mają wejść w życie po 6 miesiącach od ogłoszenia.

356 główek kapusty przed Sejmem TVN24

Grodzki: jeżeli będzie trzeba, to okres prac nad nowelą zostanie w Senacie wydłużony

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki po wtorkowym spotkaniu z prezydentem Andrzejem Dudą zapowiedział, że zostanie zwołane specjalne posiedzenie Senatu poświęcone noweli o ochronie zwierząt, które odbędzie się prawdopodobnie 9 października. Dodał, że senatorowie potrzebują więcej czasu do pracy nad poprawkami do tej ustawy. Pytany o czas, jaki hodowcy powinni mieć na przebranżowienie się, Grodzki odparł, że będzie to dyskutowane między innymi w ramach środowego wysłuchania publicznego w tej sprawie.

Marszałek Senatu powiedział, że nowelizacja z pewnością wymaga poprawek. Zapewnił, że jeżeli będzie trzeba, to okres prac nad nią zostanie w Senacie wydłużony.

Szef komisji ustawodawczej Krzysztof Kwiatkowski (Koło Senatorów Niezależnych) zachęcał do śledzenia obrad w internecie. - Nie będziemy pracować w nocy, będziemy pracować w dzień. Dlatego już dzisiaj państwa zachęcamy do śledzenia obrad komisji - powiedział. Zapewnił także, że "nie zatnie się żadna drukarka". - Każdy głosujący będzie wiedział, nad jakimi poprawkami pracujemy. A przede wszystkim, każdy, którego głos powinien być wysłuchany ze wszystkich stron, będzie miał taką możliwość [wypowiedzenia się - przyp. red.] na posiedzeniu komisji - podkreślił Kwiatkowski.

Jak dodał, senatorowie komisji "chcą znaleźć odpowiedzi na pytanie, dlaczego przyjęto ustawę, w wyniku której wiele schronisk [dla zwierząt - przyp. red.] obecnie działających w Polsce będzie zamkniętych, także tych prowadzonych przez organizacje społeczne" i będą pytać, na jakich zasadach przedsiębiorcy otrzymają odszkodowania ze strony Skarbu Państwa w sytuacji, kiedy dowiedzą się, że za chwilę na przykład nie będą mogli eksportować mięsa z uboju rytualnego do krajów muzułmańskich.

Prezydent Andrzej Duda zapowiedział, że podejmując decyzję dotyczącą ustawy o ochronie zwierząt, będzie miał na względzie kwestie ich humanitarnego traktowania, ale również byt i jakość życia polskich rolników. - Obiecuję to polskim rolnikom - zadeklarował.

Autor:kb,js//now

Źródło: TVN24, PAP