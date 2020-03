"Jedno wydarzenie może zniweczyć wszystkie dotychczasowe działania"

W Polsce potwierdzono do wtorkowego poranka 2132 przypadki zakażenia koronawirusem, 31 osób zmarło. Rząd tego dnia zamierza ogłosić nowe rygory sanitarne w związku z epidemią. Konferencja premiera Mateusza Morawieckiego zaplanowana jest na godzinę 12.

"Głos medycyny powinien być obecnie znacznie silniejszy, niż względy polityczne"

Przypomniano przy tym, że służby, walcząc o zdrowie i życie pacjentów, sami narażają własne zdrowie. Autorzy zwrócili przy tym uwagę, że z "niepokojem obserwują działania, zmierzające do przeprowadzenia wyborów prezydenckich zgodnie z wcześniej ustalonym kalendarzem", czyli 10 maja.

"Tym bardziej jednak wyrażamy nasze obawy, że to jedno wydarzenie, jakim będą wybory prezydenckie, może zniweczyć wszystkie nasze dotychczasowe działania i przyczynić się do gwałtownego rozszerzenia zakresu epidemii". Zwrócono przy tym uwagę, że "nawet próba przeprowadzenia wyborów z zachowaniem nadzwyczajnych środków ostrożności" przyczyni się do "znacznego uszczuplenia już dzisiaj niewystarczających środków ochrony indywidualnej".