"Dostałam informację, że zwinęli mi córkę". Suchanow o protestach, komentarz policji

Po środowej manifestacji przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w obronie klimatu, równości i praw człowieka część demonstrantów przeniosła się przed komendę policji przy ulicy Wilczej, gdzie miało dojść do zatrzymań. Wśród nich miała znaleźć się córka działaczki Strajku Kobiet Klementyny Suchanow. - Różne osoby siedziały w "sukach". Dowiedziałam się, że koleżance złamano rękę i czekała na pogotowie - przekazała w rozmowie z TVN24 aktywistka. Do sprawy odniósł się rzecznik stołecznej policji nadkomisarz Sylwester Marczak.

Protestujący przenieśli się przed komendę, doszło do kolejnych zatrzymań

Część protestujących przeniosła się przed komendę na ulicę Wilczą, by okazać solidarność z zatrzymaną wcześniej osobą. Tam miało dojść do zatrzymania kolejnych manifestujących. Wśród nich miała być córka aktywistki Strajku Kobiet Klementyny Suchanow. Działaczka informowała o tym w mediach społecznościowych. Według niej "jednej koleżance policja złamała rękę, odmówiono jej pomocy medycznej".

"Wszystkie niepełnoletnie osoby musiały dzwonić do rodziców, żeby je odebrano"

Suchanow przekazała, że na demonstracji było "kilka niepełnoletnich osób". - Puszczono je, chociaż na Alejach Ujazdowskich wszystkie niepełnoletnie osoby musiały dzwonić do rodziców, żeby je odebrano z miejsca i tłumaczono im, że dostaną wezwanie do sądu - dodała.

Rzecznik KSP: policja użyła środków przymusu bezpośredniego

Zaznaczył, że osoba ta uskarżała się na ból ręki, w związku z tym została jej udzielona pomoc przez jedną z policjantek. Dodał, że na miejsce wzywana była również karetka pogotowia, jednak - jak mówił - pogotowie wskazało, że z uwagi na brak zagrożenia życia nie może pomóc. Powiedział jednocześnie, że nie ma informacji, by doszło do złamania ręki.

- Należy zwrócić uwagę na to, że policjanci podejmując interwencję, używając środków przymusu bezpośredniego, nie robią tego po to, żeby coś komuś złamać, tylko po to, żeby osoba zachowywała się zgodnie z prawem. Jeżeli policjant wzywa do zachowania zgodnego z prawem, to trzeba zachować się zgodnie z prawem, jeżeli policjant mówi o użyciu środków przymusu bezpośredniego to znaczy, że tych środków użyje - powiedział Marczak.