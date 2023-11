Zabójstwo Marka Papały. Wyrok w sądzie apelacyjnym

czytaj dalej

Centralny Port Komunikacyjny, elektrownie jądrowe Polsce oraz budowa portu kontenerowego w Świnoujściu. To trzy wielkie inwestycje, których obronę zapowiedział w poniedziałek w Sejmie prezydent Andrzej Duda. - Tych ambitnych projektów jako prezydent RP będę bronił, będę im patronował, będę dbał o to, by zostały zrealizowane - zadeklarował.