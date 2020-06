Straż pożarna: zakończyło się usuwanie wraku autobusu

- Strażacy postawili na koła część autobusu, który znajdował się na dole. Użyli do tego dźwigu. Posprzątali też jezdnię i wycięli uszkodzone barierki. Część autobusu, która znajdowała się na górze, została odciągnięta. Usunięcia wraku dokonała prywatna firma, którą wynajął przewoźnik Arriva - relacjonował reporter tvnwarszawa.pl Tomasz Zieliński, który był na miejscu zdarzenia.

"Cały czas wiodącą hipotezą jest zasłabnięcie kierowcy"

- Działania trwają od pięciu godzin, ale zmierzają do końca. Utrudnienia będą trwały jeszcze przez jakiś czas. Na miejscu pracują już przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i możemy powiedzieć, że utrudnienia potrwają do momentu, kiedy stan drogi będzie pozwalać, aby ruch mógł odbywać się jak do tej pory - mówił przed godziną 18 Sylwester Marczak, rzecznik Komendy Stołecznej Policji.