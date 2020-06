Świadek wypadku autobusu: otworzyłem drzwi nogą i pomogliśmy ludziom wysiadać

Świadek wypadku mówił, że wcześniej autobus nie przykuł jego uwagi. - Autobus zjechał z ulicy Modlińskiej na górę na most Grota-Roweckiego i moim zdaniem ten pas, na który wjechał autobus, potem przechodzi w pas do skrętu w prawo na Gdańsk. Moim skromnym zdaniem kierowca po prostu się zagapił i w ostatniej chwili zauważył, że to nie ten pas i chciał zmienić pas na lewy i to spowodowało tę kolizję - mówił pan Robert.