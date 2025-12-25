Tragiczny wpadek na Woli. W jednym z aut pijany kierowca

Tragiczny wypadek w alei Prymasa Tysiąclecia Źródło: TVN24

Straż pożarna w Warszawie otrzymała zgłoszenie o wypadku w środę 24 grudnia, kilka minut przed północą. Na miejsce zadysponowano trzy zastępy.

Do zdarzenia doszło przed tunelem na al. Prymasa Tysiąclecia na warszawskiej Woli - poinformował w rozmowie z tvn24.pl kpt. Łukasz Zagdański z zespołu prasowego Komendy Miejskiej PSP m.st. Warszawa. Zderzyły się dwa pojazdy - toyota i mercedes.

W toyocie zakleszczyły się dwie osoby. Strażacy za pomocą sprzętu hydraulicznego wydostali uwięzionych i przekazali ich ratownikom medycznym - dodał strażak.

Jedna osoba nie żyje

Aspirant Jacek Sobociński z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji uzupełnił, że kierujący i dwie pasażerki toyoty zostali przewiezieni do szpitala. Niestety jedna z tych osób zmarła.

Drugim pojazdem - mercedesem - kierował 22-letni mężczyzna. Został zbadany na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. - Okazało się, że jest nietrzeźwy. Został zatrzymany, będzie prowadzone postępowanie, które wyjaśni szczegółowe okoliczności zdarzenia - przekazał Sobociński i dodał, że badanie wykazało niemal dwa promile alkoholu w organizmie mężczyzny.

Jako pierwszy o wypadku poinformował Miejski Reporter.

Wypadek w Alei Prymasa Tysiąclecia Źródło: Miejski Reporter

