Jedyne takie maszyny na świecie. Unikalny V-22 Osprey nad Warszawą

Służby nie informowały oficjalnie o przybyciu V-22 Osprey do Warszawy, nie wiadomo więc dokładnie, jaki był powód ich wizyty. Zaobserwowano je jednak w czasie zorganizowanych przez polskie służby trzydniowych ćwiczeń antyterrorystycznych w Warszawie z udziałem m.in. FBI , co może sugerować wykorzystanie tych maszyn właśnie w tych ćwiczeniach. W przeszłości V-22 Osprey przybywał już do naszego kraju na polsko-amerykańskie szkolenia jednostek wojsk specjalnych .

V-22 Osprey nad Warszawą

Połączenie śmigłowca i samolotu

Maszyny V-22 Osprey to jedyna w swoim rodzaju amerykańska konstrukcja łącząca cechy śmigłowca i samolotu i przez fachowców nazywana jest przemiennopłatem lub zmiennowirnikowcem. Może startować i lądować pionowo, po czym obrócić silniki i lecieć poziomo. Zyskuje w ten sposób unikalną zdolność śmigłowców do operowania bez lotnisk i jednocześnie znacznie większy zasięg oraz prędkość. V-22 Osprey mimo swoich niewielkich rozmiarów może zabrać na pokład do 32 żołnierzy albo do 9 ton ładunku.