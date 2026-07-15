Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Uniwersytet Warszawski zawiesił jednego z profesorów. Poważny sygnał od studentki

|
Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet Warszawski
Źródło zdj. gł.: J2R/Shutterstock
Postępowanie dyscyplinarne na Uniwersytecie Warszawskim oraz prokuratorskie śledztwo. Chodzi o jednego z wykładowców uczelni, który miał, według pokrzywdzonej, posiadać materiały pornograficzne z udziałem zwierząt i zachęcać ją do obcowania płciowego z psami.
Treść tylko dla pełnoletnich

Artykuł może zawierać treści nieodpowiednie dla osób niepełnoletnich. By przejść dalej, wybierz odpowiedni przycisk.

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś/chciałabyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

Zawiadomienie dotyczące profesora Uniwersytetu Warszawskiego złożyła studentka uczelni. Z naukowcem poznała się kilka lat temu, kiedy przygotowywała się do matury, krótko później rozpoczęła leczenie psychiatryczne w szpitalu. Tam miał odwiedzać ją naukowiec.

O sprawie napisał szerzej portal wysokieobcasy.pl.

Odwiedziny w zakładzie psychiatrycznym

- Podczas mojego pobytu na oddziale odwiedził mnie, przywożąc prezent urodzinowy. Po wypisie z oddziału, pod wpływem jego namów, zgodziłam się na nawiązanie z nim bliższej relacji. Od początku naszej znajomości nakłaniał mnie do podejmowania kontaktów seksualnych z nim, oraz do współżycia ze zwierzętami, m.in. poprzez prezentowanie materiałów pornograficznych z udziałem zwierząt. Na filmach widoczne były kobiety odbywające stosunek płciowy z psem lub wieloma psami - mówi studentka w rozmowie z tvn24.pl.

Ponadto, zdaniem pokrzywdzonej, wykładowca utrwalał i przechowywał na swoim komputerze filmy pornograficzne z udziałem zwierząt.

- W końcowym etapie naszej relacji, pokazał mi foldery, znajdujące się na jego komputerze stacjonarnym, ze zdjęciami kobiet - jego "zdobyczy". Zaczął też planować odbycie przeze mnie stosunku z psem na terenie Warszawy. Za pośrednictwem portalu erotycznego poznał parę, którą namawiał na użyczenie ich psa do takich celów - opisuje.

Według studentki jej relacja z profesorem zakończyła się w 2023 roku. W kolejnych latach, jeszcze kilkukrotnie, dziewczyna trafiała do zakładu psychiatrycznego przez myśli samobójcze. Z tego powodu przerwała rozpoczęte w 2022 roku na Uniwersytecie Warszawskim studia. Kiedy wróciła na uczelnię, w 2026 roku, ponownie spotkała profesora. Zdecydowała się zawiadomić przedstawicieli uczelni oraz prokuraturę.

Zawieszony

Chodzi o dwa przestępstwa: art. 202 Kodeksu karnego, który reguluje kwestie związane z prezentowaniem i posiadaniem treści pornograficznych oraz art. 198 k.k. - ten mówi o wykorzystaniu seksualnym osoby, która nie jest w stanie świadomie wyrazić zgody lub pokierować swoim postępowaniem z powodu bezradności, upośledzenia umysłowego, choroby psychicznej lub innego zakłócenia czynności psychicznych.

- Śledztwo pozostaje w toku i z uwagi na jego charakter nie jest wskazane udzielanie opinii publicznej jakichkolwiek informacji co do jego przebiegu - mówi krótko Piotr Skiba, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Jak nieoficjalnie udało nam się ustalić, profesor nie usłyszał dotychczas zarzutów.

Studentka zawiadomiła również przedstawicieli uczelni. Na Uniwersytecie Warszawskim trwa postępowanie dyscyplinarne wobec wykładowcy.

- Sygnalizacja dotycząca sprawy wpłynęła do władz uczelni 9 lutego 2026 r. za pośrednictwem rzeczniczki akademickiej UW ds. studenckich i pracowniczych - mówi nam Anna Modzelewska, rzeczniczka prasowa UW. - 12 lutego rektor polecił rzecznikowi dyscyplinarnemu podjęcie czynności w sprawie, a 19 lutego zostało wszczęte postępowanie wyjaśniające, które jest obecnie w toku. Ponadto decyzją kierownika jednostki dydaktycznej pracownik, którego dotyczy sprawa, został zawieszony w wykonywaniu obowiązków dydaktycznych do czasu wyjaśnienia sprawy - dodaje.

Według informacji przekazanych przez Modzelewską, profesor został odsunięty od prowadzenia zajęć dydaktycznych 26 lutego 2026 roku po wszczęciu postępowania wyjaśniającego. - Oznacza to czasowe powierzenie jego obowiązków dydaktycznych innym osobom do czasu zakończenia prowadzonych czynności - wyjaśnia. I zastrzega: - W związku z toczącym się postępowaniem przed rzecznikiem dyscyplinarnym Uniwersytet Warszawski nie udziela dalszych informacji dotyczących sprawy.

O sprawę zapytaliśmy również profesora. Jak powiedział, nic nie wie o zawieszeniu oraz o prokuratorskim postępowaniu. Sprawę skomentował: - To są jakieś głupoty.

Źródło: tvn24.pl
Udostępnij:
Tagi:
Uniwersytet WarszawskiProkuratura
Klaudia Ziółkowska
Klaudia Ziółkowska
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
Anna Lewandowska pokazała zdjęcia z koncertu
Robert Lewandowski już w Chicago, Anna bawiła się w Warszawie
Polska
Walka z pożarem na zachodzie Turcji
Ewakuują gości hotelowych. W pobliżu szaleje pożar
METEO
pap_20100930_00R
20 lat, 47 miliardów i koniec. Buffett zmienia zdanie. W tle Epstein
BIZNES
W centrum Poznania spłonął rower
Jechał rowerem, nagle pojazd stanął w płomieniach
Poznań
imageTitle
Żar leje się z nieba, a kolarze jadą coraz szybciej. Jak to możliwe?
EUROSPORT
Burza, piorun, wyładowanie atmosferyczne, chmury
Gdzie jest burza? Istnieje ryzyko gradu
METEO
Warszawskie Centrum Chirurgii Kręgosłupa w Szpitalu Południowym
Tajemniczy pokój B+1/074
Zuzanna Kuffel
pieniądze portfel złotówki
Polacy najbardziej pesymistyczni w Europie. Rośnie niepokój o finanse
BIZNES
Przemysław Czarnek
"Upadł mit". Burza po słowach Czarnka
Polska
Tragiczny wypadek w Kowalewicach niedaleko Darłowa (Zachodniopomorskie). Nie żyje 16-latek
16-latek jechał na hulajnodze, śmiertelnie potrącił go nieoznakowany radiowóz. Nowe informacje
Natalia Grzybowska, Bartłomiej Plewnia
morze, wybrzeże, krajobraz shutterstock_2311167111
Znaleźli ciało na plaży. Policja: to Polak, który wypadł z promu
Świat
Diana Rudnik i Magda Adamowicz
"Opolska dzioucha" i zaproszenie na urodzinową randkę
25 lat TVN24
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Ciężarówka wjechała w 80-latkę z rowerem
Opole
Burza, lato
Pomarańczowe alarmy IMGW. Tu pogoda będzie groźna
METEO
imageTitle
Jak defensywna Hiszpania pokonała świetną dotąd w ataku Francję?
EUROSPORT
Karol Nawrocki
Incydent przed Pałacem Prezydenckim. Zatrzymali mężczyznę
WARSZAWA
Centralne Biuro Antykorupcyjne (zdjęcie ilustracyjne)
Kolejne zatrzymania w sprawie RARS
Polska
Skala pożarów w Kanadzie
Całe miasta pod dymem z pożarów. Nakazy ewakuacji
METEO
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Spór o najem krótkoterminowy. "To najgorsza ustawa jaka wyszła z rządu"
BIZNES
Marta Cienkowska
CBA chce dokumentów z Zarządu Zieleni. Chodzi o współpracę z Martą Cienkowską
WARSZAWA
ropa naftowa rurociag rafineria paliwo shutterstock_2752893287
Trzeci dzień wzrostów. "Są gotowi wycofać się z zakupów"
BIZNES
Kadr z nagrania, do którego dotarła "Gazeta Wyborcza"
21-letni motocyklista nie żyje. Gdzie kończą się uprawnienia policji?
Dariusz Gałązka
Przemysław Czarnek
Antyukraińskie słowa na polskiej prawicy. Niepokojąco podobna narracja
Jakub Sobieniowski
17-latek chodzi o wagonach
Wspiął się na stojący wagon i spadł. 17-latek nie żyje
Poznań
imageTitle
"W historii Argentyny nie ma bardziej mitycznego meczu"
EUROSPORT
SCT KRAKÓW
Ponad 18 milionów złotych za wjazd do SCT w Krakowie
Kraków
Airbus 320 linii US Airways po wodowaniu na rzece Hudson w Nowym Jorku
Bohater "cudu na rzece Hudson" ujawnił, na co choruje
Świat
Dziesięcioletni chłopiec z okolic Rzymu zadzwonił pod numer alarmowy 112. Zamówił pizzę
Platforma poleca nastolatkom potencjalnie szkodliwe filmy. Alarmujące wyniki badania
BIZNES
Brak snu nie tylko osłabia koncentrację, ale i rozregulowuje emocje.
Nie wystarczy długo spać. Lekarz wyjaśnia sześć zasad zdrowego snu
Anna Bielecka
Włodzimierz Czarzasty
Czarzasty napisał do Nawrockiego. Chce "niezwłocznego podjęcia działań"
Polska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica