Tłum kibiców Legii zebrał się przy Łazienkowskiej. "Około pół tysiąca osób wylegitymowanych"

Kibice Legii Warszawa zebrali się w sobotę przed stadionem przy ulicy Łazienkowskiej i dopingowali swoją drużynę, która mierzyła się z Wartą Poznań. Poza dopingiem zgromadzenie było też protestem przeciwko związanemu z epidemią zakazowi udziału publiczności w wydarzeniach sportowych. Jak podała Komenda Stołeczna Policji, wystawiono 11 mandatów, osiem wniosków o ukaranie oraz siedem notatek do sanepidu.

Mecz, zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami epidemicznymi, odbył się bez udziału publiczności. Jednak setki kibiców Legii zebrały się przed stadionem przy ulicy Łazienkowskiej. Kilka dni przed meczem w stolicy pojawiły się banery "Wszyscy na Ł3 (Łazienkowska 3)" zachęcające do udziału w zgromadzeniu.

"Materiał może pozwolić na postawienie zarzutów"

W niedzielę rano działania służb podsumował na antenie TVN24 podkomisarz Rafał Retmaniak z Komendy Stołecznej Policji. – Około pół tysiąca osób wylegitymowanych, dokładnie 495. To są osoby wylegitymowane na miejscu. Policjanci wystawili 11 mandatów karnych, osiem wniosków o ukaranie do sądu oraz sporządzili siedem notatek do sanepidu - przekazał policjant.