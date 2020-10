"Dziady na Mickiewicza" i "upiorny pogrzeb praw kobiet". "Protesty trwają już wiele dni, ale nasza siła nie gaśnie"

Sobota to 10. dzień ogólnopolskich protestów po decyzji w sprawie aborcji podjętej przez Trybunał Konstytucyjny kierowany przez Julię Przyłębską.

Od ponad tygodnia manifestacje mają miejsce w wielu miastach Polski, zarówno tych większych, jak i mniejszych. Protesty często różnią się samą formą - do tej pory w większości przybierały charakter marszu ulicami miast, niekiedy manifestanci śpiewali piosenki, a nawet tańczyli. W niektórych miejscach odbywały się protesty samochodowe.

Szczecinianki znów na ulicach

"Protesty trwają już wiele dni, ale nasza siła nie gaśnie. Jesteśmy w tym razem. Pragniemy Polski, w której kobieta sama decyduje o swoim ciele i swoim życiu" - napisali na Facebooku organizatorzy manifestacji. "Chcemy mieć wybór. To odnosi się do wielu kwestii. Polska, o jaką walczymy, to kraj, gdzie każdy człowiek ma wybór - jaką wyznaje religię, jakimi kieruje się w życiu wartościami, jak żyje. Gdzie każda osoba postępuje zgodnie z własną moralnością i własnym sumieniem. Sama wybiera czy urodzi, czy nie" - dodali.