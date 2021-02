Sąd nie zgodził się na areszt dla byłych szefów gangu pruszkowskiego, będzie zażalenie. "Potężna porażka"

Tylko na dobę udało się policjantom z Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymać członków zarządu mafii pruszkowskiej: Andrzeja Z. "Słowika", Leszka D. "Wańkę" i Janusza P. "Parasola". Sąd uznał, że śledczy nie zgromadzili wystarczających dowodów, by stosować wobec nich jakiekolwiek sankcje. Prokuratura zapowiada odwołanie.

Bohaterów kronik kryminalnych lat 90. funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali we wtorek, w ubiegłym tygodniu. Nie musieli ich szukać. Kajdanki założyli im na korytarzu warszawskiego sądu. Tego dnia w sądzie odbywała się akurat rozprawa, w której wszyscy zatrzymani oskarżeni są o szereg przestępstw ekonomicznych.

Cała trójka została przewieziona do Szczecina, gdzie prokurator przedstawił im nowe zarzuty.

- Chodzi o usiłowanie wymuszenia rozbójniczego o wartości ponad 3 milionów euro, nakłanianie do wystawiania nierzetelnych faktur - mówi tvn24.pl prokurator Marcin Lorenc, rzecznik Prokuratury Regionalnej w Szczecinie.

Według naszych nieoficjalnych informacji "Słowik", "Wańka" i "Parasol" mieli straszyć przedsiębiorcę i zmusić go do podpisania umowy pożyczki, która następnie miała posłużyć do przejęcia interesu.