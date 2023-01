Zaginął Tomasz Duchnowski z Warszawy. Po raz ostatni widziano go w Sopocie

Tomasz Duchnowski z Warszawy zaginął w poniedziałek, 2 stycznia. Ostatnio widziano go tego dnia na terenie Sopotu, do którego przyjechał kilka dni wcześniej. - Widziano go na sopockim dworcu głównym. Miał wrócić do stolicy, ale ślad po nim zaginął - powiedziała w rozmowie z tvn24.pl aspirant Iwona Kijowska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa II. Jak dowiedzieliśmy się od bliskich mężczyzny - według ustaleń mundurowych - jego telefon komórkowy miał logować się po raz ostatni 4 stycznia w okolicach kolejowego Dworca Głównego w Gdyni.