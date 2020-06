"Ostatnio takie opady zanotowaliśmy dwa lata temu"

- Największy problem to jest Trasa Łazienkowska, gdzie mamy wybitą studzienkę i spory ubytek w asfalcie, więc to będzie usuwane. Tam musimy przede wszystkim ustalić, czy to instalacja wodociągowa MPWiK, czy też podmycie wód opadowych - powiedziała Renata Kaznowska. Dodała, że najbardziej ucierpiały dzielnice – Śródmieście, Mokotów, Żoliborz, Ochota oraz Praga Północ. Jak mówiła, między godziną 16 a 18.30, kiedy w stolicy najintensywniej padało, dyżurny stołecznego Centrum Zarządzania Kryzysowego zanotował 76 zgłoszeń, Państwowa Straż Pożarna - około 650, a MPWiK – 69. - Były to zgłoszenia dotyczące głównie wybijania pokryw studzienek kanalizacyjnych – podkreśliła wiceprezydent.