"Przewrócili na ziemię, wykręcili mi ręce i wynieśli jak worek z ziemniakami"

Policja zatrzymała prawie 400 uczestników sobotniego strajku przedsiębiorców. Są mandaty, wnioski do sądów, a nawet notatki do sanepidu. Te ostatnie w związku ze złamaniem obostrzeń, wprowadzonych z powodu epidemii COVID-19. Materiał magazynu "Polska i Świat".

Policja zatrzymała 380 osób, część dostała mandaty, będą też wnioski o ukaranie do sądów. Pozwy zapowiadają też przedsiębiorcy. - Myśmy robili wszystko zgodnie z ustawą o zgromadzeniach i częściowo z ustawą covidową – twierdzi uczestnik protestu Andrzej Woszczyński. Przedsiębiorcy chcą także, by sądy wypowiedziały się o prawie do zgromadzeń. – To, co widzieliśmy w weekend, to jest między innymi konsekwencja idiotycznych przepisów o zakazie zgromadzeń – twierdzi Barbara Nowacka z Koalicji Obywatelskiej.