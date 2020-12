W rocznicę stanu wojennego protest w pobliżu domu Kaczyńskiego. "Straszliwie ironiczny chichot historii"

"Straszliwie ironiczny chichot historii"

Włodek zwróciła uwagę, że protest odbywa się w 39. rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. - Jest to jakiś straszliwie ironiczny chichot historii, że od kilku lat 13 grudnia protestuje się przed domem innego dyktatora. Przypominam, że obecnie rządzący kiedyś mieli tradycję protestowania 13 grudnia (protesty odbywały się w nocy z 12 na 13 grudnia - red.) przed domem generała Jaruzelskiego. Dziś te protesty znowu przyszły przed dom Jarosława Kaczyńskiego - powiedziała.

Przyznała, że sama uczestniczyła w niedzielnym proteście. - Faktycznie, miałam wrażenie, że policja była bardziej wstrzemięźliwa (niż podczas poprzednich demonstracji - red.). Najprawdopodobniej dlatego, że chciano uniknąć takiego prostego przekazu, że 13 grudnia policja pałowała demonstrujących - uznała Włodek. Dodała, że dla policji byłoby to "bardzo szkodliwe".

- Zaskoczyło mnie, że wciąż na proteście jest bardzo dużo ludzi, że ludziom po prostu się chce przychodzić, i uważam że to nie jest ostatnie słowo protestujących - oceniła socjolożka.

Ludwika Włodek: protesty 13 grudnia w okolicach domu prezesa PiS to straszliwie ironiczny chichot historii

"Policja ani rządzący nie chcą aby było jakiekolwiek porównanie do 13 grudnia"

Eliza Olczyk zaznaczyła, że "policja ani rządzący nie chcą, aby było jakiekolwiek porównanie do 13 grudnia".

- Organizowanie protestów 13 grudnia jest wprost czynieniem analogii do stanu wojennego, na co ja osobiście się nie zgadzam, ponieważ uważam, że nie ma analogii między obecną sytuacją w Polsce a sytuacją 13 grudnia 1981 roku - powiedziała.

- I nie nie ma absolutnie żadnej analogii co do działań, które zostały podjęte wtedy i są podejmowane teraz, nawet w czasie najostrzejszych interwencji policji - oceniła. - W stanie wojennym dochodziło do pacyfikacji demonstracji i strajków, w jednej z nich zginęło kilkunastu górników (w kopalni Wujek zginęło dziewięciu górników - red.), więc nie można tego porównywać - oświadczyła publicystka.