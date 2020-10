Zatrzymany pod zarzutem potrącenia protestujących kobiet jest funkcjonariuszem ABW

Mężczyzna, którego w nocy z poniedziałku na wtorek policja zatrzymała pod zarzutem potrącenia swoim BMW dwóch protestujących kobiet, to funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego - dowiedział się portal tvn24.pl. Jeszcze w środę powinna zapaść decyzja, czy, a jeśli tak, to jakie zarzuty usłyszy zatrzymany 44-latek.

Do potrącenia dwóch protestujących kobiet doszło w poniedziałek na skrzyżowaniu ulic Puławskiej i Goworka. Stołeczni policjanci już we wtorek, około godziny pierwszej w nocy, zatrzymali domniemanego sprawcę.

Narażenie na niebezpieczeństwo

Według naszych informacji aktualnie policyjni śledczy, pod nadzorem prokuratury, analizują wszelkie dowody z wypadku. Nie zapadły jeszcze decyzje, czy mężczyźnie zostaną postawione zarzuty, a jeśli tak to jakie. Jedna z branych pod uwagę kwalifikacji prawnych czynu to artykuł 160 Kodeksu karnego, czyli narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, za co grozi pozbawienie wolności do trzech lat.