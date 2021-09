Protest ratowników medycznych. Na 80 zespołów ratowniczych nie wyjechało 31

Dziennikarze dostali też zdjęcia systemu, który jasno pokazuje, ile zaznaczonych na czerwono karetek nie mogło wyjechać. - Każdy dyspozytor w Polsce jest w stanie podglądać system ratownictwa w całym kraju. Widzi, która karetka jest wolna, zajęta, która jedzie do zdarzenia – tłumaczy dyspozytor. - Dzisiejsza sytuacja w mieście to jest bardzo duża niedostępność zespołów ratownictwa – dodaje.

Na 80 zespołów ratowniczych nie wyjechało 31

- Problem oczywiście jest i my go widzimy, nie możemy powiedzieć, jaka jest liczba na ulicach, ze względów bezpieczeństwa – podkreśla Piotr Owczarski, rzecznik Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Meditrans w Warszawie.

A to oznacza, że karetek było niemal o połowę mniej niż zwykle, że zamiast ratowników, do potrzebujących mogli przyjechać strażacy lub przyleciały śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ratownicy pogotowia mówią wprost, dlaczego do pracy nie przyszli. Zgłaszali to od miesiąca. – To nie jest tak, że my bierzemy kogokolwiek jako zakładnika. Dyrekcja miała czas, żeby zadziałać – mówi Michał Gościński, ratownik medyczny.