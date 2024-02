Mieszkańcy polskich miast uczcili pamięć Aleksieja Nawalnego

czytaj dalej

Minister sprawiedliwości Adam Bodnar delegował sędzię Annę Kalbarczyk do Sądu Okręgowego Warszawa-Praga. Kalbarczyk napisała list do ministra z prośbą o cofnięcie jej do Sądu Okręgowego i przeprowadzenie ewentualnej kolejnej procedury nominacyjnej do Sądu Apelacyjnego. Nominację do SA uzyskała w 2019 roku od upolitycznionej neo-KRS.