Pożar wybuchł w niedzielę nad ranem w centrum handlowym Marywilska 44 na warszawskiej Białołęce. Zawalił się dach. Komendant główny PSP nadbrygadier Mariusz Feltynowski mówił, że to "bardzo dziwna sytuacja", że po 11 minutach od zgłoszenia do straży pożarnej większość hali była objęta pożarem. Oto najważniejsze informacje i pytania, na które wciąż nie ma odpowiedzi.

W niedzielę przed godziną 4 doszło do pożaru w centrum handlowym przy ulicy Marywilskiej na warszawskiej Białołęce. Jest to największe centrum handlowe na terenie Warszawy. Znajdowało się w nim ponad tysiąc różnych punktów.

Marywilska 44. Informacja o pożarze - kiedy wpłynęła do straży pożarnej?

Pytany, czy ochrona obiektu nie zauważyła tego, co się dzieje, powiedział, że "to pytanie należy kierować do właściciela obiektu".