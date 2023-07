"Tajne mieszkania dla ludzi PiS" w wieżowcu w Warszawie. Posłowie: 22,5 złotego za dzień

czytaj dalej

Jak patrzę na to, jak reagują na dyskurs ci, których się krytykuje w tym dyskursie, to mam wrażenie, że mamy powtórkę z rozrywki z roku 1987 - mówiła profesor Ewa Łętowska, pierwsza rzecznik praw obywatelskich, odnosząc się do sprawy pani Joanny oraz reakcji policji i władz na krytykę wobec interwencji policji. - Jeżeli krytykowałam jako Rzecznik na przykład zachowania milicji obywatelskiej, która dopuszczała się różnego rodzaju ekscesów przy wykonywaniu - skądinąd legalnych - swoich kompetencji, tylko nadmiarowo, to ja mam powtórkę z rozrywki - oceniła.