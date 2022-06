Pielęgniarki będą manifestować przed Sejmem. Chodzi o ustawę podwyżkową

Związkowcy zgłosili protest, który ma trwać od godziny 9 w środę 22 czerwca do godziny 24 w czwartek 23 czerwca, kiedy posłowie będą głosować nad ustawą o kształcie podwyżek obowiązujących od 1 lipca tego roku. - Zaczniemy w środę i, w zależności od postępu prac w Sejmie , będziemy go przedłużać - mówi nam Krystyna Ptok, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. Dodaje, że do Warszawy zjadą pielęgniarki i położne z wszystkich 16 regionów OZZPiP w całej Polsce: - Będziemy patrzeć naszym posłom na ręce, a, w zależności od tego, jak zagłosują, tych przeciwnych podwyżkom umieścimy na czarnej liście - zapowiada.

Dlatego pielęgniarki i położne gotowe są również na "nocny dyżur" przed Sejmem. Jak mówią, nie zamierzają odpuścić. Boją się powtórki z zeszłego roku, kiedy - na tym samym etapie prac legislacyjnych - zabrakło trzech głosów do wywalczenia pozytywnych zmian w ustawie. - W tym roku walczymy jednak o znacznie więcej. Chodzi o to, by pieniądze na podwyżki dla medyków były "znaczone", a więc by dyrektorzy szpitali nie mogli wydać ich na nic innego, jak na płace. Ponieważ niedługo w życie ma wejść nowa ustawa o szpitalnictwie, obawiamy się, że zarządzający placówkami wykorzystają pieniądze na podwyżki dla oddłużenia szpitali - tłumaczy Ptok.