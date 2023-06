Parada równości w Warszawie. Julia Maciocha: polskie społeczeństwo jest gotowe na zmiany, mamy opór polityczny

To, czego potrzebujemy, to polityków i polityczek, którzy nie boją się stanąć po stronie praw człowieka, którzy nie boją się stanąć po stronie grup marginalizowanych - powiedziała w "Faktach po Faktach" prezeska Fundacji Wolontariat Równości Julia Maciocha, komentując sytuację osób LGBT+ przy okazji Warszawskiej Parady Równości. - Cieszymy się, że możemy być widoczni na ulicach stolicy, ale równolegle cały czas mówimy o tym, że nie mamy żadnych praw - powiedziała z kolei Yga Kostrzewa ze Stowarzyszenia Lambda Warszawa.

W sobotę odbyła się Warszawska Parada Równości pod hasłem "Wróżymy równość i piękność". - Ten sygnał z Warszawy płynie nie tylko do Polski, ale całego świata, że Warszawa jest europejska, że Warszawa jest uśmiechnięta, że Warszawa jest tolerancyjna. To jest dla nas niesłychanie istotne - powiedział prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.

Maciocha: polskie społeczeństwo jest gotowe na te zmiany

- To, czego potrzebujemy, to polityków i polityczek, którzy nie boją się stanąć po stronie praw człowieka, którzy nie boją się stanąć po stronie grup marginalizowanych i którzy staną za nami, nie tylko przed wyborami w ramach obietnic, ale również po - zaznaczyła.

Maciocha mówiła także o wrogości okazywanej paradzie równości. - To jest ten hejt, z którym spotykamy się co roku, organizując to wydarzenie. Dostajemy bardzo dużo wiadomości, w których życzą nam śmierci, w których mówią, że jesteśmy obrzydliwi, w których też wielokrotnie powtarzają, że nie powinniśmy mieć prawa wychodzić na ulicę, chociaż prawo do protestu jest w DNA Polek i Polaków - powiedziała.