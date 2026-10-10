Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Okrzyki "kłamca" na miesięcznicy. Antoni Macierewicz przepychał się z protestującym

|
Poseł PiS Antoni Macierewicz wśród uczestników pikiety przed pomnikiem Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 roku na pl. Piłsudskiego w Warszawie
Antoni Macierewicz wśród protestujących na Placu Piłsudskiego podczas obchodów miesięcznicy smoleńskiej
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Radek Pietruszka/PAP
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Podczas obchodów miesięcznicy smoleńskiej na Placu Piłsudskiego w Warszawie poseł PiS Antoni Macierewicz przepychał się z jednym z protestujących. Prezes PiS Jarosław Kaczyński mówił, że sprawa smoleńska wróci z całą siłą. Grupa manifestujących skandowała tam "kłamca".

W sobotę prezes PiS wraz z grupą polityków partii złożył wieniec przed Pomnikiem Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 roku. Wieniec złożono też wcześniej przed pomnikiem Lecha Kaczyńskiego.

Kaczyńskiemu towarzyszyli między innymi Mariusz Błaszczak, szef klubu parlamentarnego PiS, były minister obrony narodowej i Antoni Macierewicz, szef MON w latach 2015-2018.

10 kłamstw Macierewicza
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

10 kłamstw Macierewicza

Kaczyński: sprawa smoleńska wróci z siłą argumentów, których nie było

Znajdujący się na Placu Piłsudskiego pomnik otoczyła grupa manifestujących, skandująca: "kłamca".

Po złożeniu wieńców Kaczyński ocenił, że "tak jest co miesiąc". - Co miesiąc nie jest wykonywane to, co jest zapisane w prawie. Nie ma izolacji tych ludzi, którzy przeszkadzają naszym religijnym uroczystościom - mówił.

OGLĄDAJ: Siła kłamstwa
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Jego zdaniem "mamy do czynienia z zaciekłą walką z pamięcią" oraz że niedługo po katastrofie twierdzono, że "społeczeństwo szybko zapomni". Dodał, że takie jest i było "oczekiwanie Putina i innych rosyjskich zbrodniarzy". - I mają ci zbrodniarze tutaj niestety swoich sojuszników - mówił Kaczyński.

Jak dodał, on "zapewnia, że to się skończy". - To się skończy, ci ludzie zostaną potraktowani zgodnie z prawem, a sprawa smoleńska wróci z całą siłą. Z siłą tych argumentów, których kiedyś nie było (…), ale które dzisiaj mamy i które zostaną postawione na stół, przedstawione narodowi - powiedział prezes PiS. - Nie zdołacie oszukać narodu, nie zdołacie oszukać światowej opinii publicznej - dodał.

OGLĄDAJ: Siła śledztwa
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Incydent z udziałem Macierewicza

Na zdjęciu opublikowanym przez Polską Agencję Prasową widać, że Macierewicz przepychał się z jednym z protestujących na Placu Piłsudskiego.

Poseł PiS Antoni Macierewicz przepychał się z protestującym na Placu Piłsudskiego w Warszawie
Poseł PiS Antoni Macierewicz przepychał się z protestującym na Placu Piłsudskiego w Warszawie
Źródło zdjęcia: Radek Pietruszka/PAP

We wrześniu Macierewicz pojawił się na miesięcznicy smoleńskiej z przedmiotem przypominającym pistolet na farbę. Pomiędzy byłym ministrem obrony a demonstrantami doszło do szarpaniny.

Katastrofa smoleńska

10 kwietnia 2010 roku w katastrofie samolotu Tu-154 wiozącego polską delegację na uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński i pierwsza dama Maria Kaczyńska, przedstawiciele rządu i parlamentu, najwyżsi dowódcy wojska, przedstawiciele duchowieństwa i ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski.

OGLĄDAJ: Kocioł czarownic
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: PAP
Udostępnij:
Tagi:
Jarosław KaczyńskiPrawo i SprawiedliwośćSmoleńskKatastrofa w Smoleńsku
Czytaj także:
Radosław Sikorski
"Skąd wezmą się nadwyżki na eksport?". Sikorski reaguje na decyzję Trumpa
BIZNES
imageTitle
Protest kolarzy. Słynny klasyk opóźniony
Najnowsze
Jesień, liście, deszcz
Zrobiło się jesiennie. Czy jest szansa na cieplejsze dni?
METEO
Akcja służb na ul. Mińskiej w Warszawie
Atak nożem przy sekretariacie szkoły. 21-latka zatrzymana, 17-latka w szpitalu
WARSZAWA
imageTitle
"Nie wierzę". Rywal Hurkacza w szoku po zwycięstwie
EUROSPORT
Śmiertelny wypadek na DK91c
Zderzenie trzech samochodów. Nie żyje jeden z kierowców
Łódź
Z Wisły wyłowiono ciało kobiety
Z Wisły wyłowiono ciało kobiety
WARSZAWA
imageTitle
Koszmar Russella. Ostatni w sezonie sprint dla Verstappena
EUROSPORT
W wypadku zginął 82-letni mężczyzna
Przechodził przez tory rowerem. Zauważył pociąg i próbował zejść. Nie zdążył
Lublin
BANGKOK TAJLANDIA, Kobiety w butach sportowych Adidas Swift Run W (model damski) na ulicy
Spór o paski. Adidas żąda odszkodowania
BIZNES
Astronautka Sophie Adenot wróciła na Ziemię po ośmiu miesiącach
"To trochę dziwne być teraz na Ziemi". Wielkie wzruszenie kosmicznej rekordzistki
METEO
Grzegorz Pasztyła od czwartku bierze udział w proteście głodowym w sanockim szpitalu
"Piszczy mi w uszach, kręci się w głowie". Kolejne osoby dołączają do protestu głodowego
Martyna Sokołowska
Rosyjski atak na Zaporoże
Zginęło co najmniej 12 osób, w tym troje dzieci. "Rosja podziękowała"
Świat
Uciekając przed pościgiem zatrzymała się na płocie
Uszkodziła dwie stacje paliw i kilka aut. Uciekała przed policją, zatrzymała się na płocie
Kraków
imageTitle
Drabinka turnieju w Wuhanie. Z kim zagrają Świątek i Chwalińska?
EUROSPORT
dzieci telefony shutterstock_2573783959_1
"Nasze dzieci funkcjonują w systemie, którego nie znamy"
BIZNES
reka nadgarstek mobilnosc stawy shutterstock_2052036077
W dzieciństwie zachwycają "sztuczkami". Potem okazuje się, że są ciężko chorzy
Zdrowie
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Uczniowie szarpali się na boisku. Jeden miał przy sobie ostry przedmiot
Olsztyn
imageTitle
Afera wokół młodego żużlowca. Skandaliczne słowa pani prezes
EUROSPORT
flagi unia europejska shutterstock_2573208013
Irlandczycy chcą ciąć unijny budżet
BIZNES
Zmora
"Zmora" na ekranie. Serial trafił do HBO Max
Kultura i styl
Huragan Isaias zerwał dach stacji benzynowej na Florydzie
W jednym z hoteli "wszystko się rozpadło". Isaias wędruje przez USA
METEO
imageTitle
Wieszczą upadek słynnej dyscypliny. "Maksymalnie dwa lata"
EUROSPORT
Jechali z prędkością 270 kilometrów na godzinę
Czarna skrzynka pod lupą śledczych po śmiertelnym wypadku
Szczecin
imageTitle
Ronaldo niezastąpiony w klubie. Magiczna granica coraz bliżej
EUROSPORT
Turecka furgonetka policyjna, policja Turcja
Wypadek autokaru z polskimi turystami. Są ranni
Świat
Uratowany przez Ekopatrol łabędź
"Leżał bezwładnie, widać było, że cierpi"
WARSZAWA
szkola dziecko plecak rodzic rodzice corka S shutterstock_1151079065
Psycholożka radzi, jak rozmawiać z dzieckiem o atakach w szkołach
Polska
ai shutterstock_2413953973_1
"To krytyczny obowiązek". Biały Dom interweniuje w sprawie sztucznej inteligencji
BIZNES
Jeden z zatrzymanych mężczyzn
Pobili 25-latka i wyrzucili go z samochodu. Trzy osoby z zarzutami
Rzeszów

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica