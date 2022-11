Kontrola poselska Koalicji Obywatelskiej w spółce odpowiedzialnej za odbudowę Pałacu Saskiego

Joński poinformował, że z dokumentów wynika, że "wydatki zaplanowane na ten rok, jeśli chodzi o fundusz płac, to 5 358 000 złotych". - Chcemy zauważyć, że jest zatrudnionych w tej chwili 35 osób, średnie wynagrodzenie to dokładnie 11 990 złotych brutto, ale to nie koniec, bo w najbliższych miesiącach ma zostać zatrudnione kolejne 10 osób - dodał.

Trwają prace ziemne

Przerwana odbudowa

To nie pierwsze podejście do odbudowy Pałacu Saskiego. W 2006 roku chciały zająć się tym władze Warszawy. Planowano, by w gmachu znalazła się siedziba stołecznego ratusza. Na odbudowę pałacu rozpisywano aż sześć przetargów. W trakcie prac archeologicznych okazało się, że pod betonowymi płytami placu Piłsudskiego są piwnice historycznego pałacu. Archeologów zachwyciły, ale wywróciły jednocześnie do góry nogami plany restauracji - odkopane pozostałości zwiększyły bowiem znacznie koszty inwestycji z powodu wpisania ich do rejestru zabytków.