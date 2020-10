Maszerujące i samochodowe, ale także śpiewane i taneczne. Protesty w wielu miastach w Polsce

Warszawa

Szczecin

Łodź

Lublin

Demonstranci nieśli plakaty z napisami, między innymi "Chcemy całego życia i całej aborcji", "Kobiety do rządu, rząd do garów", "Moja macica nie Jarka kocica", "Rząd się śmieje, Stańczyk płacze". Krzyczeli też między innymi "My jesteśmy rewolucją!", "To nie kompromis, to kompromitacja!", "Władza nie ciąża trzeba usunąć!", "Kaja Godek miała wybór!".